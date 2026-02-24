Del foc als robatoris: 71 delictes atribuïts al presumpte autor dels incendis de l'Horta

Els Mossos d’Esquadra donen per pràcticament tancada la investigació contra l’home empresonat el juliol passat per assalts i incendis en habitatges de l’Horta de Lleida. Segons les diligències remeses al jutjat i a la Fiscalia, el detingut, de 30 anys, estaria relacionat amb 71 robatoris amb força comesos entre finals del 2022 i el moment de la seva detenció.\r\n\r\nEl cap de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià, Xavier Ribelles, ha explicat en el marc de la Junta Local de Seguretat que la investigació continua oberta i que no es descarten noves actuacions policials. Fonts del cos apunten que l’arrest ha estat determinant per reduir la pressió delictiva a la zona agrícola i disseminada que envolta la ciutat. \r\n\r\nEls fets delictius cauen un 5,5% a la ciutat el 2025 i les detencions baten rècords amb 2.106, un 4,7% més.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls robatoris amb força cauen en picat a Lleida en un any amb rècord de detencions Àlvar Llobet i Sotelo\r\n\r\n\r\n \r\n