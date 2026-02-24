24 de febrer de 2026

Del foc als robatoris: 71 delictes atribuïts al presumpte autor dels incendis de l'Horta

L'home va ser arrestat el passat mes de juliol

Publicat el 24 de febrer de 2026 a les 16:31
Actualitzat el 24 de febrer de 2026 a les 16:33

Els Mossos d’Esquadra donen per pràcticament tancada la investigació contra l’home empresonat el juliol passat per assalts i incendis en habitatges de l’Horta de Lleida. Segons les diligències remeses al jutjat i a la Fiscalia, el detingut, de 30 anys, estaria relacionat amb 71 robatoris amb força comesos entre finals del 2022 i el moment de la seva detenció.

El cap de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià, Xavier Ribelles, ha explicat en el marc de la Junta Local de Seguretat que la investigació continua oberta i que no es descarten noves actuacions policials. Fonts del cos apunten que l’arrest ha estat determinant per reduir la pressió delictiva a la zona agrícola i disseminada que envolta la ciutat. 

Els fets delictius cauen un 5,5% a la ciutat el 2025 i les detencions baten rècords amb 2.106, un 4,7% més.

 

