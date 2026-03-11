Dos encaputxats escapen després d'assaltar una gasolinera a Lleida

L'ombra de la inseguretat ha tornat a planar sobre els accessos de la capital del Segrià. La gasolinera Repsol de Magraners es va veure atacada el passat diumenge per dos desconeguts, vestits amb roba fosca i amb els rostres ocults sota caputxes. Segons explica Segre, van irrompre a l'establiment amb un objectiu clar: la caixa enregistradora.\r\n\r\nL'escena va transcórrer en pocs segons però amb una gran càrrega intimidatòria. Un dels assaltants va encanonar la treballadora amb una arma de foc curta —de la qual encara es desconeix la seva autenticitat—, obligant-la a lliurar tota la recaptació sota l'amenaça directa de la pistola. Amb el botí a les mans, els lladres van fugir del lloc a peu, perdent-se ràpidament pels voltants de la carretera nacional abans que la policia pogués reaccionar.\r\n\r\nMalgrat el desplegament immediat de diverses unitats dels Mossos d’Esquadra i les batudes per la zona dels Magraners, el rastre dels delinqüents s'havia esvaït. Ara, el pes de la investigació recau en la policia científica i els agents d'investigació, que analitzen minuciosament els testimonis recollits i qualsevol pista que hagin pogut deixar els autors d'aquest atracament.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nDetingut un home a Balaguer per robar dues bicicletes valorades en 3.700 euros\r\n\r\n\r\n \r\n