Lleida es consolida com el refugi de l'habitatge assequible a Catalunya

En un mercat immobiliari català cada vegada més tens i polaritzat, la demarcació de Lleida s'ha erigit l'any 2025 com l'excepció a la norma. Segons l'última anàlisi del Portal Estadístic del Notariat, el preu mitjà de l'habitatge a Ponent se situa en els 140.499 euros, una xifra que contrasta radicalment amb els 243.600 euros de mitjana a tot Catalunya i, especialment, amb els més de 273.000 euros de la demarcació de Barcelona.
Més espai per gairebé la meitat de preu
La paradoxa del mercat lleidatà és que, tot i ser el territori amb els preus més baixos (un 48,5% inferior a Barcelona), és on es compren els habitatges més espaiosos. La superfície mitjana de les llars comprades a Lleida arriba als 125 m², superant de llarg els 104 m² de la mitjana catalana i els ajustats 86 m² de la capital catalana.
Si ens fixem només en els pisos (habitatge plurifamiliar), la diferència es manté: a Lleida els pisos freguen els 100 m², mentre que a Barcelona la mitjana cau fins als 82 m². Aquesta dada confirma que a Ponent el comprador no només estalvia, sinó que guanya qualitat de vida en termes d'espai vital.
L’esforç financer: Una esquerda territorial
L'anàlisi dels notaris posa de manifest una esquerda social profunda en funció del codi postal. L'esforç que ha de fer un comprador per ser propietari varia dràsticament: El comprador lleidatà: Necessita invertir 3,2 anys de la seva renda neta anual per pagar l'immoble. El comprador barceloní: Ha de destinar 6,9 anys de salari, més del doble que a Lleida, per accedir a un habitatge de dimensions més reduïdes.
Aquesta assequibilitat s'explica també per una evolució de preus molt més continguda. Mentre que a Tarragona o Girona els preus han pujat a doble dígit (per sobre del 10%), a Lleida l'increment interanual ha estat de només el 2,8%, el més baix de tot el país.
L’obra nova a Lleida: Un mercat a part
Un dels trets més distintius de Ponent l'any 2025 és la bretxa entre l'habitatge usat i el de nova construcció. A Lleida, un pis d'obra nova costa exactament el doble que un de segona mà (268.983 euros vs 133.205 euros). Aquesta dada és tan extrema que, actualment, costa pràcticament el mateix estrenar un pis a Lleida que comprar-ne un de vell a la demarcació de Barcelona.
Tot i aquests preus competitius, Lleida continua sent la regió amb menys activitat, amb 6.672 operacions l'any passat, una xifra que queda lluny de les més de 74.000 compravendes registrades a Barcelona, evidenciant que el mercat es mou amb una dinàmica pròpia, aliena a la frenesia de la costa i l'àrea metropolitana.