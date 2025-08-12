L'empresari i mecenes lleidatà, Julio Sorigué, ha mort aquest dimarts a l'edat de 92 anys. El fundador del grup empresarial Sorigué ha traspassat a Lleida i el seu comiat tindrà lloc el dijous 14 a les 11 h a la Catedral Nova de la ciutat.
Nascut el 1933 a Cervera, Julio Sorigué va ser un pioner en el sector de la construcció des de molt jove. Després d'iniciar-se treballant a Osca, l'any 1968 va fundar Sorigué S.A.U. a Lleida, una empresa dedicada a la construcció i el tractament d'asfalts. La seva voluntat era desenvolupar la província de Lleida i impactar positivament en el territori local, i el grup es va convertir en un referent en el sector de la construcció.
L'empresa -que va ser imputada en el marc de la causa dels papers de Bárcenas- va fer el salt definitiu el 2005, quan la companyia va comprar Acsa i va passar a ser el grup Sorigué. El 2011, Julio Sorigué va deixar la presidència de la institució, passant el relleu a la seva neboda Anna Vallés i agafant el càrrec de president honorífic. El grup Sorigué va tancar el 2024 amb una facturació de 784 milions d'euros.
A banda de la labor empresarial, la vida de Julio Sorigué va estar marcada per un fort compromís social. Amb la seva esposa, Josefina Blasco, va crear el 1985 la Fundació Sorigué, que alberga una de les col·leccions d'art més importants d'Espanya. Uns anys més tard van fundar el Centre Ocupacional Fundació Sorigué, una institució pionera a Lleida en assistir a persones amb discapacitat psíquica.
La seva labor va ser reconeguda amb nombrosos guardons. El 2010, va rebre la Medalla al Treball Francesc Macià i posteriorment se li va concedir la Creu de Sant Jordi, tots dos reconeixements atorgats per la Generalitat de Catalunya. També va ser guardonat amb la Medalla d'Or de la ciutat de Lleida, entre altres.