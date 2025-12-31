Larrosa perd la moció de confiança i podria deixar de ser alcalde si prospera un vot de censura

El ple de l’Ajuntament de Lleida ha rebutjat aquest dimecres la qüestió de confiança presentada per l’alcalde, Fèlix Larrosa, vinculada a l’aprovació dels pressupostos municipals per al 2026. La iniciativa ha comptat amb 18 vots en contra —els de tota l’oposició— i 9 a favor, corresponents als regidors del govern del PSC.
A partir d’ara s’obre un termini d’un mes perquè l’oposició intenti articular una moció de censura amb un candidat alternatiu que pugui reunir almenys 14 suports. Si aquesta opció no prospera, els comptes quedaran aprovats automàticament.
Un pressupost “històric”, segons el govern
La primera tinent d’alcalde, Cristina Morón, ha descartat que hi pugui haver una moció de censura, ja que “a Lleida no hi ha alternativa de govern viable”. Morón ha defensat que el pressupost de 2026 és “el més ambiciós mai aprovat a la Paeria”, amb una dotació de 269 milions d’euros —un increment del 16% respecte a l’any anterior—, orientat, ha dit, a “millorar les condicions de vida dels lleidatans”.
Els grups de l’oposició han coincidit a retreure al PSC la seva manca de voluntat negociadora.
La portaveu del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha acusat l’alcalde de “governar com si tingués majoria absoluta” i de rebutjar qualsevol proposta d’acord. Des de Junts, Violant Cervera ha lamentat que Larrosa hagi recorregut a la qüestió de confiança per forçar l’aprovació dels comptes, tot recordant que la seva formació havia donat suport als pressupostos els dos anys previs. Segons Cervera, l’aprovació automàtica serà “només un apunt comptable” i el govern haurà de negociar “dia a dia” amb la resta de grups.
ERC, per la seva banda, ha denunciat que l’alcalde ha buscat deliberadament aquest escenari de bloqueig. La seva portaveu, Jordina Freixanet, ha afirmat que la qüestió “no és només econòmica, sinó de model de ciutat i de valors”.
El portaveu del PP, Xavi Palau, ha justificat el seu vot contrari amb motius com la falta d’avenços en projectes com la futura residència de Pardinyes o el desacord amb l’habilitació d’un alberg a l’antic hotel d’Adif. La portaveu de Vox, Glòria Rico, ha qualificat el projecte del govern de “socialisme caducat” i ha criticat que no prioritzi, segons ella, la seguretat ni el suport a l’economia local.
Larrosa apel·la a la reflexió
Després de conèixer el resultat, l’alcalde ha fet una crida a la “reflexió col·lectiva” de tots els regidors durant les pròximes setmanes. Ha anunciat que al febrer exposarà les decisions preses “per reprogramar i reforçar l’acció de govern” de cara a la segona part del mandat.