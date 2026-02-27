L'oposició tomba l'augment salarial dels regidors del govern de Balaguer

La sortida de Treballem per Balaguer del govern de la ciutat ha provocat una reestructuració de les responsabiltats dels regidors del PSC. L'exectiu pretnia que aquests moviments anéssin acomanyats d'augments salarials, però la proposta no s'ha materialitzat. La raó, el rebuig majoritari de l’oposició en el ple ordinari del mes de febrer.
La sessió ha servit, sobretot, per oficialitzar el nou organigrama derivat de la sortida dels tres edils de Treballem. Amb aquest trencament, el govern queda en minoria, amb sis edils socialistes, que assumeixen les àrees que fins ara gestionava el grup sortint.
El repartiment de competències s’ha redefinit de la següent manera: Sandra Madueño incorpora Cultura i Turisme a les seves responsabilitats; Borja Vega passa a dirigir l’àrea d’Esports; Jesús Cienfuegos amplia funcions i es posa al capdavant d’Afers Socials, Entorn Natural i Urbanisme; i l’alcaldessa, Lorena González, assumeix directament Empresa i Comerç. Aquest nou cartipàs ha tirat endavant amb 10 vots favorables i 7 abstencions.
En paral·lel, el govern va posar sobre la taula una modificació del règim de dedicacions i sous. L’argument exposat per González era que l’augment de càrrega de treball feia necessari revisar algunes retribucions. La proposta contemplava elevar la dedicació de Sandra Madueño del 47% al 60%; incrementar el salari anual de l’alcaldessa de 49.500 a 52.500 euros; i actualitzar el de Cienfuegos —amb dedicació completa— de 39.500 a 49.000 euros. Segons l’executiu, tot i aquests ajustos individuals, la massa salarial global dels càrrecs electes es reduiria un 10,8%, amb un estalvi estimat de 20.300 euros anuals.
Els grups de l’oposició, però, han qüestionat la necessitat d’augmentar determinades bases salarials, especialment en el cas de càrrecs amb dedicació del 100%, i han defensat que, si calia, només s’haurien d’haver revisat els percentatges de dedicació parcial. Finalment, la proposta ha quedat rebutjada amb 11 vots en contra i 6 a favor.
L’alcaldessa ha reconegut que la proposta s’ha presentat sense una ronda prèvia de contactes amb la resta de formacions, atesa la urgència de reorganitzar el govern, però ha deixat la porta oberta a reformular-la i buscar un acord més ampli en el proper ple. També ha subratllat que les retribucions de l’equip de govern es mantenen inalterades des de l’inici del mandat, malgrat l’increment del cost de la vida, i ha insistit que no hi havia una voluntat inicial d’apujar-les.