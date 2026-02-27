Catalunya confirma un cas de grip porcina contagiat entre persones

La Generalitat de Catalunya ha notificat a les autoritats europees i a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) la detecció d’un cas de grip porcina en una persona de 83 anys resident a la demarcació de Lleida. Segons ha avançat El País i ha pogut confirmar Nació, ara per ara, no s’ha pogut determinar l’origen del contagi.
El pacient, que ja s’ha recuperat favorablement, no havia mantingut contacte amb porcs ni amb explotacions ramaderes. Aquesta circumstància ha portat els especialistes a considerar la possibilitat d’una transmissió entre humans, un escenari poc habitual en aquest tipus de virus i que ha activat els protocols de vigilància epidemiològica.
Quarta infecció en persones des del 2009
El cas de Lleida és la quarta infecció notificada d’aquest virus en persones a l’estat espanyol des del 2009. Experts de l’OMS, l’organisme estatal Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) i l’Agència de Salut Pública estan avaluant conjuntament el cas. En aquest sentit, des de la conselleria remarquen que el risc per a la població d’infectar-se amb aquest virus és molt baix.
Els experts recorden que els virus de la grip d’origen porcí poden adquirir una major capacitat de propagació si es produeix una recombinació amb soques de grip humana. Aquest procés pot tenir lloc quan un porc s’infecta simultàniament amb tots dos virus, facilitant l’intercanvi de material genètic i, potencialment, l’aparició d’una variant amb més capacitat de transmissió.
Sense relació amb la pesta porcina
El cas de grip porcina, que preocupa a les autoritats per la possibilitat que es propagui, coincideix amb la crisi de la pesta porcina africana. Es tracta tan sols d'una coincidència en el temps, ja que ambdós virus no tenen res a veure. De fet, la PPA no es pot transmetre de cap manera a les persones. Després de tres mesos, s'han detectat quasi 200 positius repartits entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.
La grip porcina, per la seva banda, es pot contagiar dels animals a les persones, però també entre humans. Aquest és, en principi, el cas de Lleida, ja que la revisió de totes les persones de l'entorn del malalt indiquen que no havia tingut contacte amb porcs.
Segons El País, el cas es va detectar l'11 de febrer, després que el malalt acudís a un centre de salut. La seqüènciació del virus va mostrar que es tractava de grip porcina i això va activar tots els protocols epidemiològics.