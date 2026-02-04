Salut recomana a les persones nascudes en aquests anys que es vacunin del xarampió

A Catalunya, durant el 2025 es van detectar 75 casos de xarampió, xifra que representa un 120% més respecte al 2024, quan se n’havien detectat 34. Se sap, però, que la majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta. Segons dades provisionals del Departament de Salut, el 20% dels casos (15) es van detectar en menors de 5 anys i el 58%, en persones d'entre 16 i 45 anys. El 66% eren homes i el 34%, dones.
Aquestes dades s'han fet públiques després que l'OMS retirés a l'estat espanyol l'estatus de país lliure de xarampió, en considerar que s'hi ha restablert la transmissió endèmica de la malaltia. És per aquest motiu que les autoritats sanitàries han posat el focus en el control de l'expansió del xarampió i, a Catalunya, s'ha començat amb la recomanació de la vacunació per a les persones que no estan immunitzades.
En aquest sentit, Salut recomana a les persones nascudes entre els anys 1978 i 1980 que es vacunin del xarampió, ja que és el grup amb un nivell d’immunització més baix. El motiu d'aquest fet és que la vacunació sistemàtica contra el xarampió no es va implantar de manera general fins a l’any 1981. I les persones nascudes abans de 1978?
En aquest cas tampoc s'havia generalitzat la vacuna contra el xarampió, però les persones nascudes abans del 1978 són considerades majoritàriament immunes perquè, en molts casos, van passar la malaltia de manera natural.
Com es vol aconseguir la seva vacunació?
La manera en què es vol recomanar la vacunació contra el xarampió a aquest grup de persones que tenen entre 48 i 45 anys, aproximadament, és a través de les visites al metge o metgessa de capçalera. En aquestes visites rutinàries es pretén oferir la immunització a les persones que encara no la tenen informant-les de l'oportunitat i recomanació de vacunar-se contra la malaltia. Paral·lelament, el Departament de Salut preveu reforçar l’ús de proves PCR per detectar possibles casos de xarampió tan bon punt hi hagi la més mínima sospita clínica.