Preguntes i respostes sobre el xarampió: símptomes, vacunació i mortalitat

Aquesta setmana hem sabut que l'OMS ha retirat l'estat espanyol del llistat de països lliures de xarampió. A Catalunya, concretament, els casos s'han duplicat en només un any, si bé la majoria d'aquests no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta. Però, què és exactament aquesta malaltia? Com podem saber si la patim? Ho podem evitar? És una malaltia mortal? Resolem tots aquests dubtes a partir de la informació que s'exposa a la web Canal Salut.
Què és el xarampió?
El xarampió és una malaltia vírica aguda que es caracteritza per una erupció vermellosa a la pell que pot arribar a cobrir tot el cos. Es considera altament contagiosa i s'incuba a les cèl·lules de la faringe i als conductes respiratoris. Com a norma general dura entre set i deu dies, i pot ser més greu en infants molt petits i en adults. Entre les diferents complicacions que poden patir les persones afectades, hi ha l'otitis, la pneumònia i l'encefalitis.
Símptomes del xarampió
Els primers símptomes són similars als d'un refredat, com ara tenir els ulls envermellits, secreció de nas o tos i febre superior als 38 °C. Passats uns tres dies ja apareix una erupció vermellosa característica, molt poc prominent i envellutada al tacte. En primer lloc, acostuma a sortir al cap, darrere de les orelles, i a poc a poc es va estenent a la resta del cos, arribant a afectar el palmell de les mans i la planta dels peus. Des de Salut Pública afegeixen que, des del moment en què una persona s'ha infectat fins que se li manifesten els primers símptomes, poden passar entre 7 i 21 dies, que és el temps que es tarda a incubar la malaltia.
Si se sospita que es pateix la malaltia, cal consultar al metge, que és qui en podrà fer el diagnòstic, que es fa mitjançant confirmació per anàlisi de sang, frotis faringi i/o orina.
Hi ha tractament per al xarampió?
No hi ha un tractament específic contra el virus, però el metge o metgessa pot receptar antitèrmics tipus paracetamol en cas de tenir febre, calamina per a la picor i xarop per a la tos. Des de Salut Pública recomanen beure abundants líquids durant el període febril. Un cop desapareix l'erupció, si no apareixen complicacions, el restabliment és ràpid. I, en cas de sobreinfecció bacteriana, també es prescriu el tractament antibiòtic més adient.
Puc evitar tenir xarampió?
La mesura preventiva més eficaç per evitar la infecció en aquests moments és la vacunació de la població mitjançant la vacuna triple vírica (contra el xarampió, les galteres i la rubèola). Actualment, a Catalunya, es vacuna contra aquesta malaltia als nens i nenes als 12 mesos i als 3 anys. També s'han de vacunar les persones nascudes l’any 1966 o posteriors que no hagin estat vacunades i que no tinguin constància d’haver patit la malaltia.
El xarampió és una malaltia greu?
Es considera una malaltia molt greu entre els infants desnodrits, i pot provocar fins i tot la mort si les complicacions són greus. Es calcula que un 20% de les persones que la pateixen presenten otitis, diarrea o pneumònia; i una de cada mil persones presenten encefalitis, que en alguns casos pot arribar a ser mortal. Tot i això, cal saber que el xarampió és una malaltia que dona immunitat de per vida, és a dir que, un cop l'has patida, no pots tornar a tenir-la. Això sí, les persones que no l'han patit i que no estan vacunades són susceptibles de patir-la.
Des de Salut Pública alerten que, tenint en compte la situació epidemiològica en països de l'entorn, on estan augmentant els casos d'aquesta malaltia, existeix un risc que a Catalunya n’arribin casos importats. És per això que es recomana a les persones que no s'han vacunat que ho facin.