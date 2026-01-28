Es dupliquen els casos de xarampió en un any a Catalunya

A Catalunya, durant el 2025 es van detectar 75 casos de xarampió, xifra que representa un 120% més respecte al 2024, quan se n’havien detectat 34. Se sap, però, que la majoria dels afectats no estaven vacunats o ho estaven de manera incompleta. Segons dades provisionals del Departament de Salut, el 20% dels casos (15) es van detectar en menors de 5 anys i el 58%, en persones d'entre 16 i 45 anys. El 66% eren homes i el 34%, dones. Les dades s'han fet públiques l'endemà que s'hagi sabut que l'OMS ha retirat a l'estat espanyol l'estatus de país lliure de xarampió, en considerar que s'hi ha restablert la transmissió endèmica de la malaltia.
En aquests moments, la cobertura de la primera dosi de la triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) és del 96,65% a Catalunya, i del 97,29% a l’Estat. Quant a la segona dosi, la cobertura és del 94,63% al país i del 93,67% en l'àmbit espanyol, segons dades del Ministeri de Sanitat corresponents al 2024. El 2017, a Catalunya, la cobertura era del 94,84%, amb primera dosi, i del 90,49% amb segona.
Segons exposen a la web Canal Salut, el xarampió és una malaltia vírica caracteritzada per una erupció vermellosa a la pell. És molt contagiosa i s'incuba a les cèl·lules de la faringe i als conductes respiratoris, i acostuma a durar entre set i deu dies com a terme mitjà. La malaltia és més greu en infants molt petits i en adults i les persones afectades poden presentar complicacions, com otitis, pneumònia i encefalitis.
La principal recomanació de Salut Pública per evitar contagis de xarampió és la vacunació, d’acord amb les indicacions vigents i en les edats assenyalades al calendari per garantir una cobertura poblacional i individual òptima.
També és important que els professionals sanitaris identifiquin les persones parcialment o incorrectament immunitzades i els recomanin les vacunacions. Salut Pública es fixa com a objectiu abordar les barreres i desigualtats socials que puguin tenir impacte tant en el diagnòstic com en la vacunació i mantenir la vigilància epidemiològica amb capacitat de detecció precoç, diagnòstic, resposta i control de casos i brots.
L'OMS retira Espanya de la llista de països lliures
Aquest dimarts, el Ministeri de Sanitat va confirmar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha retirat a Espanya l'estatus de país lliure de xarampió. Els experts de l'OMS consideren que les dades disponibles no permeten descartar una situació de "transmissió sostinguda" durant el 2024, tot i que la decisió no afecta la rubèola, que continua extingida a l'Estat. Espanya no és, però, l'únic país que ha caigut de la llista, sinó que se li sumen el Regne Unit, Àustria, Armènia, Azerbaidjan i Uzbekistan, i el virus circula de manera persistent per 13 països europeus.