L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha retirat a Espanya l'estatus de país lliure de xarampió. El Ministeri de Sanitat ha confirmat aquest dimarts la comunicació del Comitè Regional Europeu de Verificació per a l'Eliminació del Xarampió i la Rubèola (CRV, per les sigles en anglès), que considera que la transmissió de la malaltia vírica s'ha restablert arran de la disminució de la cobertura de la vacunació arreu del món.
Segons Sanitat, els experts de l'OMS consideren que les dades disponibles no permeten descartar una situació de "transmissió sostinguda" durant el 2024, tot i que la decisió no afecta la rubèola, que continua extingida a l'Estat. Espanya no és, però, l'únic país que ha caigut de la llista, sinó que se li sumen el Regne Unit, Àustria, Armènia, Azerbaidjan i Uzbekistan, i el virus circula de manera persistent per 13 països europeus.
Tot i que la taxa de vacunació contra el xarampió és superior al 93%, segons l'Institut de Salut Carles III, el 2025 es van detectar 397 casos a l'Estat. La xifra, tot i que baixa en termes absoluts, suposa un increment de gairebé el doble respecte al 2024, amb 217 casos detectats. De fet, el 2023, només es va informar d'11 casos.
El retorn del xarampió, un efecte de la caiguda de la vacunació internacional
La mesura de l'OMS arriba dies després que la Xarxa Mundial de Virus (GVN, per les sigles en anglès) hagi mostrat la seva "profunda preocupació" pel ressorgiment del xarampió a tot el món, especialment als Estats Units. Per això, ha instat els països que apliquin mesures per facilitar la vacunació a la població.
La GVN està formada per viròlegs de més de 90 centres d'excel·lència i compta amb afiliats a més de 40 països, dedicats a impulsar la investigació, la col·laboració i la preparació davant de pandèmies. Ara, l'organització ha advertit sobre el ressorgiment del xarampió, una de les malalties virals més contagioses, que pot ser mortal especialment en nens no vacunats.
"El xarampió és una amenaça a tot arreu", ha reblat en un altre comunicat. En aquest sentit, el professor Scott Weaver, director del Centre d'Excel·lència de GVN a la Branca Mèdica de la Universitat de Texas (Estats Units), ha alertat que aquests brots són el resultat de desafiaments globals de llarga durada per mantenir una alta cobertura de vacunació infantil, així com per les vulnerabilitats persistents en els sistemes de salut pública.