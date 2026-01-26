Els catòlics catalanistes es mobilitzen davant la visita del Papa

Una trentena d’associacions catòliques que se situen en una sintonia catalanista s’han aplegat en una Xarxa d’Entitats Cristianes per proclamar la vigència del document episcopal Arrels cristianes de Catalunya, del qual es compleixen 40 anys. El moviment té transcendència pel que representa i pel moment triat. Les entitats consideren el document d’aquell 1985 com la referència d’un cristianisme fidel a Catalunya i a la seva llengua i identitat. Membres de les entitats convocants ho han explicat a Nació en aquests termes: "El catolicisme fermament catalanista surt de l’armari”. S’explicaran davant els mitjans dijous vinent al Col·legi de Periodistes.
El moment triat és rellevant. S’està a pocs mesos de la visita de Lleó XIV a Barcelona , que es dona per feta malgrat que el Vaticà encara l’ha de confirmar oficialment. Els catòlics catalanistes creuen que el viatge papal ha de ser una oportunitat per recordar el que han estat les grans afirmacions d’un cristianisme que es reconeix en la fidelitat a l’esperit del Concili Vaticà II i al Concili Provincial Tarraconense del 1995.
El ventall d’entitats és amplíssim, de prop d’una trentena, destacant la Fundació Escola Cristiana, la Fundació Pere Tarrés, Cristianisme i Justícia, la Fundació Catalunya Cristiana, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, el Grup Sant Jordi, que se situen en un centre esquerra catòlic, al costat d’entitats més a l’esquerra com Cristianisme Segle XXI o el col·lectiu de dones Alcem la Veu. També hi ha entitats més moderades, com la Fundació Albert Bonet, hereva de l’esperit de l’antiga Federació de Cristians de Catalunya, de segell més democristià.
Entre els seus impulsors, es parla de la Xarxa com d’una "gran coalició cristiana catalanista" on s’hi poden trobar des de l’activisme més postconciliar i feminista fins als corrents més de “centre dreta”, compartint tots la defensa del que va ser el Concili i la fidelitat a la identitat catalana. Són els grups que fins ara s’han aplegat entorn els actes de la Tribuna Joan Carrera.
El catolicisme més catalanista vol recuperar la iniciativa just quan l’Església catalana entoma el tram final del mandat del cardenal Juan José Omella al capdavant de l’arquebisbat de Barcelona. El relleu al Palau Episcopal, que es preveu molt proper, i la visita pontifícia quan s’inauguri la torre més alta de la Sagrada Família, el juny vinent, en ple centenari Gaudó, assenyalen un moment decisiu. L’arribada imminent d’un nou arquebisbe a Barcelona en l’inici d’un nou pontificat definirà moltes coses. I els cristians compromesos amb el país no en volen ser tan sols espectadors.