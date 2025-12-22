El Papa visitarà Catalunya el juny vinent

Finalment, com semblava que s'anava decantant en les darreres setmanes, Lleó XIV visitarà Catalunya el 10 de juny de l'any que ve, quan se celebra el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i s'inauguri la Torre de Jesucrist, la més alta de la Sagrada Família. Així ho ha avançat eldiario.es, que assegura que el Pontífex també visitarà Madrid i, probablement, una tercera ciutat de l'Estat.
En una audiència celebrada el setembre passat al Vaticà, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va convidar formalment el Papa visitar Barcelona. En aquell moment, el president va veure el pontífex receptiu a la proposta. En el transcurs d'una visita recent a Turquia, Lleó XIV ja havia donat pistes sobre el seu viatge a Catalunya al dir que hi havia "més que esperances" per fer-lo realitat.
Gaudí sembla un bon reclam per atreure papes. L'anterior visita d'un pontífex a Catalunya es va produir el 2010, quan Benet XVI va presidir la consagració del temple com a basílica menor. En aquella ocasió, el Papa va llegir bona part de la seva homilia en llengua catalana. Altres visites van ser més controvertides, com la que va fer Joan Pau II el 1982, amb un ús limitat del català i una apel·lació a "Españoles todos" a Montserrat.
La visita es produirà, tret de sorpresa, quan el mandat d'Omella ja estarà concloent i, molt probablement, amb el seu successor designat. El cardenal farà 80 anys a l'abril i ja es troba en temps de descompte al Palau Episcopal.