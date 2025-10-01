Salvador Illa, primera autoritat de l'Estat en reunir-se amb el nou Papa

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquest dimecres al Vaticà amb el papa Lleó XIV. Es tracta de la primera trobada entre una autoritat de l'Estat i el nou pontífex, que va arribar al càrrec el 8 de maig. La cita arriba en ple viatge d'Illa a Itàlia, durant el qual també té previst veure's amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualteri, i amb els presidents de dues regions: Emília-Romanya i la del Lazio. Pere Aragonès, predecessor de l'actual president, es va reunir amb el papa Francesc a finals del 2023. Va ser la primera vegada des del 1981 que la màxima autoritat de la Generalitat es reunia amb el pontífex en exercici del càrrec. Jordi Pujol, per exemple, ho va fer amb Joan Pau II.
Illa és un president que cuida els vincles amb l'Església. Quan era cap de l'oposició, poc abans que Aragonès convoqués eleccions al Parlament, va visitar Francesc. La setmana passada va protagonitzar un col·loqui amb Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola. També té interlocució amb l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, amb qui va travar relació durant la pandèmia. Per Sant Jordi d'enguany, el president, que no fa bandera de la condició de creient, va dialogar amb Javier Cercas, escriptor responsable d'un llibre que descriu el papat de Francesc. Va aprofitar l'acte per elogiar el tarannà de l'anterior pontífex, de qui encara no es coneixia el relleu.
La trobada entre Illa i Lleó XIV es produirà a les 8.30 del matí, i serà una audiència privada, el mateix format que en el seu dia van protagonitzar Aragonès i el papa Francesc. Hi serà també el conseller de Justícia i Memòria Democràtica, Ramon Espadaler. Després, a les 9, el president de la Generalitat té previst atendre els mitjans de comunicació. La trobada servirà també perquè Illa convidi el nou Papa a Barcelona, aprofitant que l'any vinent és l'any Gaudí. Lleó, de fet, va ser dels precursors de la beatificació de l'arquitecte. Benet XVI va visitar la capital catalana, però Francesc no.
El viatge d'Illa a Itàlia, que se suma als que ja ha fet arreu del continent -va arrencar a Brussel·les i també ha passat, fa unes poques setmanes, per París i Londres-, durarà fins divendres i té en el Mil·lenari de Montserrat i els 40 anys del Festival de Peralada el context que el motiva. En aquest sentit, se celebraran unes jornades culturals a Roma amb la institució religiosa i el festival com a principals protagonistes del certamen. En el vessant cultural del viatge, Illa estarà acompanyat de la consellera de Cultura, Sònia Hernàndez.