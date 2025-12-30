L'auditoria del PSOE descarta finançament irregular però qüestiona algunes despeses d'Ábalos

L'auditoria dels pagaments del PSOE descarta el finançament irregular, però qüestiona algunes de les despeses que es van reemborsar a José Luis Ábalos. El president del govern espanyol i secretari general socialista, Pedro Sánchez, va encarregar aquest informe després de l'esclat del cas Santos Cerdán. Segons ha avançat El País, el document, de 108 pàgines, conclou que les despeses i els ingressos en efectiu de la caixa del PSOE estan justificats i que no hi ha cap moviment fora de la tresoreria oficial. Ara bé, sí que detecta algunes anomalies en comprovants de despesa presentats per Ábalos: àpats excessivament cars, menus infantils, un dinar de Nadal per a nou persones o diverses factures del mateix dia i la mateixa franja horària.
L'informe l'han elaborat dos professors de la Universitat Autònoma de Madrid especialistes en dret financer i tributari. Han analitzat tota la informació relativa als comptes del PSOE, especialment pel que fa a les despeses i ingressos en efectiu, per detectar irregularitats o algun circuit de finançament en "B". En concet, s'han centrat en les etapes d'Ábalos i Cerdán com a secretaris d'organització del partit, entre 2017 i 2025. La conclusió és que en tots els exercicis la caixa en odreix "fonamentalment" del romanent de l'exercici anterior i de reemborsaments en efectiu amb justificant bancari invidualitzat i que conicideix exactament amb les imports i les dates que reflecteix la documentació del partit. En total, es fa referència a 39 ingressos que sumen quasi un milió d'euros (940.338 euros).
També detecten alguns ingressos "atípics de caràcter marginal": són 7.283,79 euros, menys d'un 1% del total d'entrades. Aquí s'inclou des de venda de merchandising per la festa de l'Orgull, passant per un premi de la Loteria o venda de ferralla de la seu del partit. En tot cas, són "operacions esporàdiques plenament identificades".
Per altra banda, l'informe també analitza les despeses abonades a Ábalos entre 2017 i 2021. En aquest punt, els auditors sí que detecten algunes despeses "notòriament improcedents", com un menú infantil -tot i que el cost és anecdòtic- o un dinar de Nadal per a nou persones el 2019. També hi ha comprovants de restaurants del mateix dia i mateixa franja horària, sense explicació clara. Entre les despeses analitzades, hi ha àpats en restaurants que apareixen als informes de la Guàrdia Civil, per valor de més de 300 euros, una despesa molt per sobre del que és habitual. Pel que fa a les despeses de Cerdán, també se n'analitzen algunes, però són quantitats molt menors.