Feijóo fa balanç: «El 2025 ha estat l'any del col·lapse total del sanchisme»

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet balanç de l'any que s'acaba i ha dit que el 2025 ha estat "l'any del col·lapse total del sanchisme". En una compareixença aquest dilluns, ha detallat "deu fracassos" del govern espanyol: en matèria d'habitatge, de política migratòria, de "precarietat" dels joves, de "desprotecció" de les dones, també per la "desconfiança internacional", la "incapacitat" de gestionar els fons europeus, l'augment de la pobresa, l'apagada elèctrica, la corrupció, la pèrdua del poder adquisitiu de les famílies i l'absència de pressupostos. Per això, Feijóo ha definit el 2025 com l'any del "col·lapse total" del govern de Pedro Sánchez, que ja es prepara per resistir amb mesures que no necessitin l'aval del Congrés.
Feijóo ha assegurat que hi ha hagut un "desbordament polític i moral" del govern espanyol, que "deteriora la confiança, erosiona la convivència i degrada la política". En aquest sentit, ha denunciat els escàndols de corrupció que envolten el PSOE, o les denúncies d'assetjament sexual, així com "el mal funcionament del govern" que repercuteix sobre la vida dels ciutadans. En contraposició, el líder del PP ha dit que el 2026 serà "l'any del canvi" i que els populars no quedaran atrapats en "l'espiral de política destructiva". "Davant de cada mostra de degeneració, respondrem amb una idea per a la regeneració", ha reblat.