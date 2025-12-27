Reset, eleccions o malviure: els tres escenaris per a Sánchez al 2026

Star Wars, Episodi IV. Després de sortir de l’hiperespai, el Falcó Mil·lenari fa ziga-zagues enmig d’un camp d’asteroides. Pedro Sánchez i els seus aliats no són Han Solo, Chewbacca ni Luke Skywalker, però a les portes del 2026, el PSOE, Sumar i la resta de la tripulació esquiven com poden un escenari polític cada cop més hostil.
El manual de resistència de Sánchez sembla completament esgotat. L’executiu entra al 2026 sense majoria parlamentària, sense pressupostos, assetjat per casos de corrupció, allunyat de socis indispensables com Podem i Junts, i erosionat per denúncies internes del PSOE per assetjament sexual.
Meteorits en tots els flancs
Crisi política, malestar dins de la coalició i poques perspectives de victòria en cas d’eleccions. Els companys de viatge de la investidura -com ERC, PNB, Bildu i BNG- es miren de reüll per si cal activar el salvavides en cas d’impacte imminent. Però Sánchez conserva dues cartes. El seu mandat expira el 2027 i l’oposició no té eines legals per deposar-lo. Feijóo evita una moció de censura que reforçaria el president, i ni Junts ni Podem facilitarien mai un govern de la dreta.
Amnistia i fons europeus, claus de resistència
A la copa de Nadal de la Moncloa del dia 15, entre canapès i copes de cava, Sánchez assenyalava dos factors que considera clau per esgotar la legislatura: el retorn de Puigdemont, que creu que li permetrà recuperar la sintonia amb Junts, i els fons europeus, que li donen marge per gastar i fer política social.
Nervis a Génova
L’optimisme i la tenacitat de Sánchez contrasten amb els nervis al carrer Génova. Feijóo necessita projectar la idea d’unes eleccions imminents per mantenir cohesionat el partit i evitar que aflori el debat sobre el seu lideratge. Li queda una bala. Si no governa després de les pròximes eleccions compartirà bagul amb Pablo Casado i Antonio Hernández Mancha.
Error estratègic de Feijóo
Divendres de la setmana passada, a la copa de Nadal del PP, Feijóo afirmava que els resultats a Extremadura serien “un missatge claríssim” a Sánchez. El PP arrasant de nou en un feu històric del socialisme. Però el missatge té doble direcció: Vox torna a ser clau per a la conformació del govern extremeny. Just el que necessita el líder del PSOE per vincular el projecte dels populars al d’Abascal.
"Si tu no hi vas, ells tornen"
Els estrategs del PP han projectat el ral·li d’eleccions a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia com un trampolí per arribar a la Moncloa a les generals. Han justificat les convocatòries per la necessitat de superar el “bloqueig” de Vox als seus governs. Però les enquestes auguren que tornaran a necessitar el partit a tot arreu.
Si es compleixen aquests pronòstics, Sánchez podrà repetir l’estratègia del 2023: jugar la carta de la por a un govern de la dreta i la ultradreta per polaritzar i captar vot útil dels seus socis progressistes. "Si tu no hi vas, ells tornen". I si per casualitat el president nord-americà, Donald Trump, desembarca en la campanya espanyola com ha fet en altres països europeus, reblarà el clau.
Tres escenaris per a Sánchez
Mentrestant, els escenaris de Sánchez per al 2026 són tres: convocar unes eleccions imminents que -segons la majoria de les enquestes- posarien punt final al govern progressista, bunqueritzar-se i malviure esperant que el núvol de meteorits s’esvaeixi, o fer el "reset" que li estan demanant tots els socis.
La primera opció porta, indefectiblement, a la fi de set anys d’avenços socials i a una etapa de resistència des de l’oposició que l’esquerra hauria d’aprofitar per reinventar-se.
La segona, malviure, li permetria guanyar temps, gastar els recursos de què disposa fruit de la bona situació econòmica i esperar que es produeixi un canvi d’escenari.
I la tercera, el "reset", passa per girar el comandament de la nau i implementar una autèntica regeneració democràtica. Una agenda legislativa valenta li permetria reconfigurar la relació amb Sumar i Podem, però també amb ERC i Junts, cansats de veure com els compromisos es dilaten i s’aigualeixen sistemàticament.
Sobre la taula, progressos en el marc territorial i en el reconeixement de la plurinacionalitat de l'Estat i en qüestions clau com l’habitatge i els salaris, que castiguen el seu electorat.
El temps s’esgota, i Sánchez haurà de decidir si manté el projecte socialista dins de l’espai de gravitació de la dreta o trenca la deriva prement l’accelerador. Un avís: a l’escena de Star Wars, Han Solo i Chewbacca triguen massa a connectar la potència auxiliar, i la seva nau acaba engolida per l’Estrella de la Mort.