Vertigen al Govern i a ERC pels pressupostos

L'escenari més probable a hores d'ara és que divendres descarrilin els primers pressupostos de Salvador Illa. Però encara falten dies i les relacions entre el Govern i ERC, tot i que han quedat lesionades, no estan trencades, ni molt menys. Les dues parts s'han conjurat per intentar guanyar temps i trobar el desllorigador d'uns comptes que tothom vol que arribin a bon port, però sense cedir excessivament a les demandes de l'altre. Els republicans plantegen que el Departament d'Economia faci marxa enrere amb el projecte que va aprovar fa un parell de setmanes; i l'executiu reclama als socis que retirin l'esmena a la totalitat mentre es multipliquen les crides a la responsabilitat i creix el vertigen per una trencadissa al Parlament.
Que hi ha marge ho evidencia la reunió mantinguda aquest dimarts al migdia a Palau, avançada per Nació. Els equips negociadors, amb la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el director general dels republicans, Lluís Salvadó, al capdavant, miren de trobar una pista d'aterratge que no desgasti més del compte ningú. Una opció sobre la taula és la retirada del projecte de llei per evitar la derrota parlamentària de divendres. No seria l'escenari desitjat pel Govern, perquè suposaria un revés important, però evitaria el xoc al Parlament i permetria guanyar temps per convèncer ERC, que continua demanant gestos amb l'IRPF que necessàriament han d'arribar de Madrid. Els pressupostos, en aquest cas, s'ajornarien unes setmanes.
El Govern es nega a assumir aquest escenari. "No estem aquí", deia aquest matí la consellera Romero. "No contemplem cap altra opció", remarcava la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque. La posició a Palau és d'hermetisme total en les últimes hores abans de la votació de divendres i es demana poder treballar amb "privadesa" en unes negociacions que no són senzilles. ERC, que ha reduït al màxim la presència mediàtica en les últimes setmanes, s'espolsa la pressió i tampoc cedeix. No va agradar gens a Calàbria que Illa tirés pel dret i aprovés els comptes sense tenir un pacte amb el principal soci, i per això avisen que el Govern ha entrat en "un carreró sense sortida" i que "si no retira els pressupostos, cauran".
En aquesta situació, ningú vol aparèixer com qui cedeix a les demandes de l'altre. El Govern esgrimeix que retirar els pressupostos i no tenir-los en vigor fins al juny complicaria la situació i faria molt difícil executar tot el que està previst. ERC, per la seva banda, s'obre a negociar els suplements de crèdit que facin falta -la Generalitat en necessita perquè la pròrroga actual comença a tensar la tresoreria-. Uns pressupostos que arribin massa tard farien més recomanable, fins i tot, centrar els esforços en uns hipotètics comptes de 2027, però l'horitzó electoral als ajuntaments i a l'Estat ho complica tot més. Diverses fonts consultades fa temps que admeten que si hi ha comptes en aquesta legislatura serà el 2026 o no serà.
Sense oxigen de Madrid
El Govern no es mou de l'escenari de superar la prova de foc de divendres, amb el debat a la totalitat, i es nega a contemplar cap altre opció. Al contrari, demanen que els republicans avalin la tramitació parlamentària dels comptes, és a dir, retirin l'esmena a la totalitat de cara a la votació de divendres per guanyar temps fins al 24 d'abril, dia de la votació definitiva. Mentrestant, ofereixen mà estesa per negociar partides econòmiques dins del projecte, volgudament obert perquè ERC pugui introduir les seves demandes. En tot moment, a Palau centren la discussió a Catalunya i eviten posar pressió al govern espanyol o a la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, perquè facin alguna mena de gest amb l'IRPF.
La ministra tindria una oportunitat dijous, en un esmorzar informatiu en què de ben segur se li preguntarà per això, però cada cop és més clar que no hi haurà oxigen que arribi de Madrid. El govern espanyol trasllada en públic i en privat que no hi ha acord amb l'IRPF. De fet, es remeten a l'acord de la comissió bilateral del juliol, que planteja reformes normatives -sense concretar quines- perquè la Generalitat guanyi presència en la gestió tributària -sense concretar quan-. El Govern també reivindica aquest acord i recorda que des d'Economia s'està enfortint l'Agència Tributària de Catalunya, però eviten reclamar més celeritat a Montero per delegar a Catalunya la possibilitat -quan sigui possible tècnicament- de recaptar l'IRPF.
El president té la paraula
Aquest dimecres, el president Illa té sessió doble al Parlament. Al migdia, afronta la sessió de control, i a la tarda, una compareixença impulsada per Junts sobre la situació de "col·lapse" a Catalunya. Els pressupostos i la relació amb ERC sobrevolaran la jornada i el president, que s'ha compromès de manera clara amb els acords d'investidura i l'IRPF, tindrà l'oportunitat d'aclarir quines són les perspectives del Govern. Si manté la mà estesa als socis a l'espera de moviments, si ofereix algun nou reclam als republicans per intentar un miracle d'última hora, o bé si obre la porta a una retirada del projecte per donar marge de negociador. Mentrestant, el compte enrere arriba al final i els negociadors s'aboquen al precipici.