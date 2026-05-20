Pas endavant del Parlament per reconèixer l'Institut d'Estudis Catalans com a acadèmia nacional

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar pel procediment de lectura única la proposició de llei per reconèixer l’Institut d’Estudis Catalans com a acadèmia nacional. La iniciativa, impulsada pel PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, ha rebut el suport d’aquests grups i d’Aliança Catalana, mentre que el PP i Vox hi han votat en contra. L’aprovació obre ara un termini perquè els grups puguin presentar esmenes a la totalitat i a l’articulat abans que la cambra en faci la votació final en un proper ple. La proposició de llei té per objectiu reconèixer per llei l’IEC com a acadèmia nacional per “dotar el país d’una institució acadèmica nacional plenament reconeguda”, segons recull l’exposició de motius. El text manté la naturalesa jurídica de l’Institut com a corporació de dret públic amb base privada, així com la seva autonomia organitzativa i el règim establert pels seus estatuts.\r\n