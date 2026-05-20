Jordi Martí i Jaume Alonso-Cuevillas es disputaran en primàries qui és el candidat de Junts a Barcelona

Junts celebrarà primàries per triar el candidat a l'alcaldia de Barcelona, tal com ha avançat el Tot Barcelona i ha confirmat Nació. S'hi presentaran Jordi Martí, cap de files al consistori des que va plegar Xavier Trias, i Jaume Alonso-Cuevillas. L'advocat, el primer en defensar Carles Puigdemont quan va aterrar a l'exili i que fins el 2024 va ser diputat al Parlament, ha comunicat aquest dimecres al secretari general de Junts, Jordi Turull, la voluntat de concórrer en el procés intern per escollir el cap de cartell a la capital catalana. La celebració d'aquestes primàries impedirà que el partit, com tenia previst, presenti el candidat a Barcelona en la convenció municipalista del 30 de maig.
El pas endavant definitiu de Cuevillas -que a l'octubre es va reunir amb Puigdemont a Waterloo- arriba només dos dies més tard que Josep Rius decidís abandonar una cursa que, públicament, no havia formalitzat mai. Rius, de la màxima confiança del president de Junts, va assegurar que no es veia en una dinàmica de "confrontació interna" amb Martí, i va preferir no continuar endavant. L'actual cap de files del partit a l'Ajuntament de Barcelona, que ha fet bona part de la seva trajectòria al costat de Trias -en va ser primer tinent d'alcalde entre el 2011 i el 2015-, ha descartat les ofertes -induïdes- que havia rebut del sector privat i ha decidit mantenir fins al final la voluntat de ser candidat.
Junts és l'únic partit gran que encara no ha escollit cap de cartell quan queda un any per les municipals. Jaume Collboni intentarà la reelecció al capdavant del PSC; Elisenda Alamany s'estrenarà com a candidata d'ERC, partit del qual també és secretària general; Gerard Pisarello agafa el relleu d'Ada Colau com a cap de cartell dels Comuns, que van ser tercera força a les últimes eleccions; i Daniel Sirera repetirà com a líder del PP amb la perspectiva de créixer electoralment. Una de les novetats d'aquests comicis serà la irrupció d'Aliança Catalana, que encara no ha fet públic el seu candidat. N'ha sondejat uns quants, entre els quals Sandro Rosell -com va avançar Nació- o Jaume Giró.
L'exconseller d'Economia, per cert, va rebre una oferta de Puigdemont el juny del 2022 per ser candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, però va declinar-la per continuar al Govern. Quan Giró va comunicar la negativa, el partit es trobava en plena recerca per substituir Elsa Artadi, que després de ser escollida com a cap de cartell va decidir plegar en un context advers, marcat per unes enquestes que vaticinaven una caiguda per sota dels cinc regidors. A partir d'aquí, Puigdemont va començar a valorar l'opció d'oferir-li a Trias tornar per encapçalar la llista. Va ser un èxit: l'exalcalde va guanyar les eleccions, tot i que no va poder governar pel pacte entre Collboni, Colau i Sirera per barrar-li el pas.
El repte de qui agafi el relleu de Trias és acostar-se als resultats del 2023, quan Junts va aconseguir 11 regidors. Les enquestes no són tan satisfactòries de cara a l'any vinent, però al partit insisteixen que Collboni "no s'enlaira". En tot cas, la tria del candidat també servirà per decidir quin rumb estratègic adopta la formació: Martí representa una certa tradició -va ser president de la federació de Barcelona en temps de Convergència, i va liderar durant un temps les joventuts-, i Cuevillas és dels que va fer el pas a la política quan es va fundar Junts. Tot i ser proper a Laura Borràs durant part de la seva trajectòria, va plegar de la mesa del Parlament per una resolució sobre l'autodeterminació.