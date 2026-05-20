Rufián s'obre per primer cop a ser cap de llista d'un front d'esquerres a l'Estat

Gabriel Rufián ha afirmat per primer cop que està "disposat" a liderar un front d'esquerres a l'Estat. En un col·loqui de Club Siglo XXI a Madrid, el portaveu d'ERC al Congrés s'ha obert a presentar-se com a cap de llista en les pròximes eleccions espanyoles previstes per a juliol de 2027. "Si la meva presència pot ajudar, jo estic disposat. Evidentment", ha assenyalat Rufián.
El portaveu d'ERC al Congrés ha reivindicat en un acte a Madrid la tirada que tenen les esquerres "arrelades al territori", com la Chunta Aragonesista (CHA) i Endavant Andalusia. En aquest sentit, Rufián ha elogiat la campanya de José Ignacio García com a "exemple" de la postura i el missatge que ha d'adoptar l'esquerra.
Sobre la possibilitat d'apartar-se d'Esquerra, Rufián ha assegurat que el seu partit "sempre s'ha fet càrrec del que passava més enllà de les seves fronteres", i ha afirmat que no marxarà del partit fins que el facin fora. En tot cas, ha afegit que per tornar a presentar-se a les eleccions espanyoles com a candidat del seu partit caldrà que es compleixin una sèrie de "condicions". Segons ha dit, la formació de Junqueras ja coneix aquests requisits. "Si no es compleixen, jo no estaré i me n'aniré a casa meva", ha asseverat.
Alhora, sobre la seva relació amb el líder del partit, ha assegurat que estan d'acord "en tot" i, si bé ha reconegut que algun cop es volen "matar". Tot i això, Rufián ha afegit que "mai" dirà "una paraula dolenta sobre ell".