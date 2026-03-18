Els Comuns donen per garantits els seus acords amb Illa malgrat la retirada dels pressupostos

La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha assegurat que els seus acords amb el Govern -que inclouen partides importants per polítiques d'habitatge, entre d'altres- quedaran recollits "al 100%" en el suplement de crèdit que Salvador Illa aprovarà dijous en un consell executiu extraordinari. Albiach ha lamentat que l'executiu hagi decidit fer marxa enrere amb els comptes, perquè es projecta una imatge de debilitat de la majoria de la investidura. De tota manera, ha admès que amb el nou marge de negociació s'evita una trencadissa i es guanya temps per aprovar uns pressupostos que "seran de legislatura". En aquest sentit, la dirigent ecosocialista ha dit que caldrà actualitzar els acords per adaptar-los a la nova realitat i, també, amb la mirada posada a les necessitats futures del país, perquè tothom dona per fet que seran els únics que aprovarà Illa durant aquest mandat. \r\n