Cerdán juga la carta Puigdemont per alimentar la sospita de «lawfare»

La fotografia es va fer pública el 30 d'octubre de 2023 i suposava un abans i un després. Veure Santos Cerdán, mà dreta de Pedro Sánchez, reunit amb Carles Puigdemont, líder de Junts, en una sala del Parlament Europeu era la representació gràfica del desgel entre socialistes i independentistes, en plenes negociacions per a la investidura espanyola i amb els vots juntaires convertits en imprescindibles. Encarrilava, també, l'amnistia, que trigaria mesos a arribar i que encara no s'ha aplicat del tot. Ara, un dels protagonistes de la instantània, Cerdán, apartat de la primera línia pels casos de corrupció, l'ha tornat a posar sobre la taula per exposar una altra derivada insospitada en aquell moment. "Tot va canviar després d'aquella foto", ha dit aquest dimecres al Senat.
Cerdán, sempre discret, era el principal negociador del PSOE amb Junts i va arribar a construir una bona relació amb Jordi Turull, que en defensava la presumpció d'innocència quan van sortir els primers informes de l'UCO. Va ser un dels arquitectes de l'Acord de Brussel·les, el mateix que els juntaires han donat per mort arran dels incompliments socialistes, i mantenia reunions periòdiques amb Puigdemont fins que va esclatar el cas de corrupció pel cobrament de comissions a canvi de contractes d'obra pública. Al cap de poc, el Tribunal Suprem l'enviava a la presó de manera preventiva, on s'hi ha estat cinc mesos i ara, amb la investigació més avançada, n'ha sortit i ha promès donar explicacions. A la cambra alta, Cerdán ha jugat la carta Puigdemont per alimentar la sospita del lawfare.
"Ja em van avisar diverses forces polítiques, em van dir que vigilés amb el que em podia passar", ha relatat l'exsecretari d'Organització del PSOE a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo. Després de la fotografia, va haver de tornar a portar escorta a Madrid i "tot va canviar", i ha dit que, sense aquella reunió, "tot hauria estat diferent". La seva causa, ha assegurat, no hauria tingut recorregut si ell hagués estat un diputat ras del PSOE. Surt, doncs, de les clavegueres de l'Estat? Un prec als senadors: "Poden crear una comissió d'investigació i els portarà segurament a aquesta conclusió". I és que, malgrat no comprar del tot el relat del senador Eduard Pujol, els silencis i les mirades de Cerdán han acreditat que, segons ell, tot plegat és fruit d'una operació política per les seves negociacions amb Junts, i també amb el món abertzale i amb EH Bildu.
La tesi de la persecució política no és només de la defensa de Cerdán, ni la insinuen alguns dirigents independentistes, com aquest dimecres Pujol. També la comparteixen en privat dirigents de l'esquerra abertzale, amb qui la mà dreta de Sánchez havia trencat el gel i forjat, com amb Junts, una bona relació. De fet, sense ell no s'explica el pacte per fer presidenta de Navarra María Chivite, del PSN, gràcies als vots de Bildu. La defensa atribueix l'ofensiva de la Guàrdia Civil contra l'exsecretari d'organització del PSOE al seu rol de negociador amb els de Puigdemont i Otegi, clau per a l'estabilitat de la legislatura. És la caiguda de Cerdán, més que no pas la d'Ábalos o la de Koldo, la que realment va deixar noquejat Pedro Sánchez just abans de l'estiu. "Personalment, no ho tornaria a fer; políticament, era el que tocava", ha dit l'exdirigent del PSOE.
Uns àudios manipulats i una reunió a Toledo
A la comissió d'aquest dimecres, Cerdán ha aportat més elements per alimentar la sospita del lawfare. Fa unes setmanes, va presentar davant del Suprem un informe pericial que acrediten que els àudios de la causa estan "manipulats". "Una gravació de 2019 no es pot enregistrar amb un programari de 2021", ha assenyalat Cerdán davant dels senadors. Els pèrits, a l'informe, parlen de "manipulacions tècniques posteriors" que no es poden considerar "anomalies aïllades", i que no es pot sostenir que les veus analitzades "corresponguin a una mateixa persona". I qui hi ha darrere de les manipulacions? "Estaria bé investigar-ho i demanar informació als ressorts de l'estat profund que continuen fabricant proves sospitoses", ha dit Cerdán al Senat.
També ha parlat d'una trobada que ho desencadena tot. Concretament, un contacte entre dirigents de Vox i de la Guàrdia Civil el 2 d'abril del 2021 en una finca de Toledo de Javier Ortega Smith. "Arran d'això s'inicien totes les causes", ha dit Cerdán al Senat. No ha volgut anar més enllà. A banda de denunciar una investigació prospectiva, sense una base concreta i sense el suplicatori pertinent, ja fa temps que la seva defensa vincula Koldo García amb la Guàrdia Civil, i li atribueix una vintena de telèfons proporcionats per l'Institut Armat, amb enregistraments de tota mena. Ara, Cerdán explota també la carta Puigdemont i la fotografia de fa dos anys, per alimentar encara més la sospita de lawfare: "Soc innocent i no soc cap corrupte".