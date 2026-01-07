El jutge obre judici oral contra Errejón per la presumpta agressió sexual a Elisa Mouliaá

El jutge Adolfo Carretero ha obert judici oral contra l'exdiputat i exportaveu de Sumar Íñigo Errejón pel presumpte delicte d'agressió sexual contra l'actriu Elisa Mouliaá. En l'auto, el magistrat informa Errejón que té un dia per dipositar una fiança de 30.000 euros per "garantir les responsabilitats pecuniàries que se li puguin imposar". A més, ha citat el polític el pròxim 15 de gener a les 9.30 hores, a qui va decidir processar el passat novembre després d'haver analitzat tres episodis "d'índole sexual" que podien "ser constitutius d'un delicte contra la llibertat sexual amb caràcter continuat".
Mouliaá va reclamar fa unes setmanes que Errejón fos condemnat a tres anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. Els fets als quals fa referència l'actriu es remunten a la nit del 10 d'octubre del 2021. Segons el relat de l'actriu, en aquella època feia aproximadament un any que parlava amb Errejón a través de diversos canals de comunicació. Aquell dia, l'exdiputat la va convidar a la presentació del seu llibre i després ella, "per educació", també el va convidar a la festa d'uns amics, que és on s'hauria produït l'agressió. L'exdirigent de Sumar va deixar tots els seus càrrecs després que l'actriu denunciés els fets públicament.
El passat mes de novembre, el magistrat va processar Errejón després de mesos d'investigació i de prendre declaracions al mateix exportaveu de Sumar i Mouliaá, així com altres testimonis i psiquiatres. També va arribar a demanar a tots dos que aportessin les converses que van intercanviar durant els dies pròxims a l'agressió denunciada.
Per la seva banda, la fiscalia ha demanat arxivar la causa contra Errejón en considerar que no es pot demostrar cap delicte. També ha avançat que no l'acusarà.