La Fiscalia demana arxivar el cas contra Íñigo Errejón per agressió sexual

La Fiscalia Provincial de Madrid no veu "indicis suficients" per acusar a Íñigo Errejón per agredir sexualment l'actriu Elisa Mouliaá, i demana que s'arxivi el cas contra l'exdiputat de Sumar. Mentre que l'actriu i presumpta víctima demana tres anys de presó i una indemnització de 30.000 euros pels danys patits.
La Fiscalia ha traslladat la petició al jutge Adolfo Carretero, qui ha dirigit el procés de la instrucció i que va proposar que Errejón s'assegués al banc dels acusats, donat que considera que hi ha prou indicis per a la celebració del judici i rendir comptes per la presumpta actuació d'una nit de setembre de 2021. Així mateix, Carretero apunta que el testimoni d'Elisa Mouliaá va ser "coherent en l'essencial" i ressalta que la denunciant no tenia cap mena "d'enemistat, odi o venjança" que restés pes al seu testimoni.
La Fiscalia dona per vertader que l'actriu "es va sentir cohibida" i que en realitat "no volia una relació sexual amb les condicions amb les quals es va dur a terme". Tot i això, expressa que no veu que Errejón "fos conscient" que la relació no era desitjada i acceptada. Quan Mouliaá va ho va exposar, en "dues ocasions", l'exdiputat va aturar la seva acció, s'explica a l'escrit.
Per altra banda, la defensa d'Errejón va recórrer l'auto de processament davant l'Audiència Provincial de Madrid en considerar que no hi ha uns mínims indicis de la veracitat del testimoni de Mouliaá, el qual el titlla d'inventat, s'exposa en el recurs d'apel·lació de l'advocada Eva Gimbernat.
Aquesta decisió arriba després de 13 mesos d'investigació en els quals s'ha pres declaració d'Errejón, de Mouliaá, de testimonis i psiquiatres. A més de demanar a la denunciant i l'acusat que aportessin conversacions que intercanviaven durant les dates pròximes a la presumpta agressió sexual.
Segons la denúncia de l'actriu, els fets van tenir lloc en el marc de presentació del llibre d'Errejón i després d'estar parlant a través de les xarxes socials durant gairebé un any. En acabar l'esdeveniment de la presentació del llibre, ambdós van anar a prendre cerveses i tenint el compromís d'acudir a l'aniversari d'un amic, va convidar Errejón a sumar-se a la festa "per educació".