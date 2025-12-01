Elisa Mouliaá demana presó per a Errejón per un delicte d'agressió sexual

L'actriu Elisa Mouliaá ha reclamat que l'exdiputat Íñigo Errejón sigui condemnat a 3 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual. En l'escrit d'acusació, al qual ha tingut accés Europa Press, Mouliaá també demana al polític una indemnització de 30.000 euros per "danys morals i pels danys soferts a conseqüència de l'abús sexual o, subsidiàriament la que es determini si és el cas, en fase d'execució".
A banda, l'actriu sol·licita que s'obri un altre procediment per tractar el tema de la responsabilitat civil de l'acusat i reclama que el polític pagui una fiança. En cas que no ho fes, Mouliaá exigeix que es facin les gestions pertinents per saber quins béns o propietats té.
Els fets als quals fa referència l'acusació de Mouliaá es remunten a la nit del 10 d'octubre del 2021. Segons el relat de l'actriu, en aquella època feia aproximadament un any que parlava amb Errejón a través de diversos canals de comunicació. Aquell dia, l'exdiputat la va convidar a la presentació del seu llibre i després ella, "per educació", també el va convidar a la festa d'uns amics, que és on s'hauria produït l'agressió.
Per la seva banda, Errejón nega els fets. La seva defensa sosté que les diligències practicades durant la fase d'investigació "descarten l'existència de mínims indicis de criminalitat i corroboren el relat inventat de la denunciant".