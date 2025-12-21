Renfe suprimirà el 15% dels trens durant Nadal, segons ha explicat RAC1. El mitjà informa que es duu a terme per la falta de maquinistes, i la companyia ho desmenteix i ho justifica fent referència a un "reajustament" del servei per adaptar l'oferta a la demanda durant l'època Nadalenca, "com es fa cada any per aquestes dates".
Tot i la justificació de Renfe, RAC1 assegura que en consultar una informació interna de l'empresa pública han descobert que s'anul·laran 700 trens durant les properes dues setmanes per la falta de personal per portar-los. A més destapen que Rodalies ha mentit a la Generalitat, ja que no s'ha comunicat aquest argument per la reducció de l'activitat ferroviària.
Més que una reducció habitual
Tot i que Renfe argumenti que és una pràctica habitual per aquestes dates, cal recordar que la situació que es viurà serà nova, ja que mai, amb la infraestructura actual, s'havia pres aquesta decisió tenint les línies d'R3 i R7 tallades de manera parcial o completa. Fet que provoca que de per si, ja circuli una setantena de combois menys cada dia. A més, a partir del 3 de gener s'iniciarà el tall total entre Barcelona i Badalona a través de la línia R1, incidència que durarà deu dies.
Reduir el nombre de combois actius durant l'època nadalenca no és res nou. Fa anys que es redueix el nombre de trens durant el dia de Nadal i que suprimeix els serveis de l'R7 quan la Universitat Autònoma de Barcelona és tancada, tot i això, l'any passat es fa realitzar una major disminució dels serveis del que s'havia fet fins aleshores. Per tant, aquest 2025 es preveu que la retallada aplicada per Renfe encara vagi a més.
Cent combois de menys
La reducció dels combois es comptabilitza en uns cent i es distribueixen de la següent manera: una trentena menys a l'R1; l'anul·lació gairebé completa de l'R2 entre Castelldefels i Granollers; la meitat dels que van fins a Sant Celoni i el 50% dels trens de l'R4 que es dirigeixen a Manresa o que donen suport a les hores de màxima mobilitat a Terrassa. A aquestes retallades de serveis, des de RAC1 asseguren que fonts internes de Renfe veuen possible que es redueixi algun comboi més a última hora.