Puente afirma que l'empresa mixta de Rodalies està a tocar: «Falta un simple tràmit»

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha afirmat que manca "un simple tràmit" per posar en marxa l'empresa mixta de Rodalies de Catalunya abans de final d'any. "Únicament falta una signatura notarial. L'any vinent estarà dedicat a dotar aquesta empresa de recursos i estructures organitzatives", ha precisat Puente a El Periódico. "S'han quadrat les peces del puzle d'una forma raonable. Hi havia interessos molt variats, no dic oposats, però sí diferents i jo crec que això s'ha resolt raonablement bé", ha valorat el titular de Transports, que considera que s'ha habilitat un model de gestió on "l'última paraula i el mànec" la tindrà la Generalitat. En paral·lel, Puente ha comentat que està "valorant seriosament" comprar trens a la Xina.
A Europa, preus alts i terminis d'entrega llargs
"No és pas cap joc. La indústria europea necessita reaccionar i crec que algú s'hi ha de posar", ha reflexionat en veu alta el ministre de Transports. "Tenim un problema d'escala. Els xinesos van amb un o dos fabricants enormes. I això els fa molt competitius", ha posat sobre la taula Puente. "A Europa tenim terminis de comandes que no baixen de 5 anys i també preus alts. Això fa que hàgim de mirar cap a altres direccions. A la Unió Europea tenim molts fabricants, però que ara no estan en condicions de servir les comandes en el temps que cal", ha lamentat el titular de Transports, que ha xifrat la necessitat espanyola en 40 trens d'alta velocitat, material de mitjana distància, Avant i de Rodalies.
Renovar les línies és una necessitat
Tornant a l'empresa mixta de Rodalies, Puente reconeix que repercutirà en el servei ferroviari diari. "Ha de repercutir. Però també dic que la cessió per se no és miraculosa", ha avisat el ministre de Transports. "Si no renovem les línies, si no ampliem la capacitat, si no tenim trens nous, ja pots tenir un gestor meravellós, que estaria limitat", ha apuntat Puente. "Si volem de veritat un canvi i que Rodalies sigui un servei puntual, previsible, fiable i eficaç, cal més que simplement traspassar-ne la gestió", ha manifestat el ministre de Transports. "Els que gestionin Rodalies, en dos o tres anys diran que el traspàs ha sigut màgic, però abans s'ha d'invertir molt. Tot ha d'anar de la mà", ha recalcat Puente.
"Hi ha foc amic al PSOE, i em fa molta ràbia"
Finalment, el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible ha parlat de la situació política actual i ha minimitzat les discrepàncies a la coalició de govern arran dels casos de corrupció. "La gent de seguida es posa nerviosa, no pensa bé i hi ha certa precipitació en les propostes. En primer lloc, crec que és indiscutible que el govern de coalició està transformant aquest país", ha afirmat Puente, que sí que ha disparat contra el "foc amic" dins del PSOE. "Hi ha gent que s'apunta a un bombardeig. En veiem un en una tertúlia cada dimarts donant-los un cop de mà", ha etzibat el titular de Transports.
"Veiem el president de Castella-la Manxa, Emiliano Page, que és un opinador i a mi em fa molta ràbia, perquè jo soc un jugador d'equip", ha assenyalat Puente. "La gent interessant en política és la que juga en equip. Els que van a la seva són nocius per a una organització", ha conclòs el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible.