Rodalies, l'únic transport que suspèn: els catalans li posen una nota de 4,4

El caos a Rodalies es tradueix en un malestar prou generalitzat de la ciutadania. Així ho reflecteix l'enquesta Òmnibus que ha publicat el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) aquest dilluns, i que mostra com el servei de trens és l'únic mitjà de transport que suspèn, amb una nota de 4,4, que és la més baixa dels últims anys. La resta de mitjans de transport aproven amb una nota mitjana que ronda el 7.
Anant al detall, el 29% dels catalans posa una nota d'entre zero i dos al servei de Rodalies, mentre que un 19% li posa una nota d'entre tres i quatre. Amb això, un 48% dels catalans, pràcticament la meitat dels enquestats, suspèn el servei de trens. Per altra banda, un 16% dels enquestats aproven amb un cinc aquest servei, mentre que un 18% li posa una nota d'entre sis i set, i un 16% situa el grau de satisfacció entre el vuit i el deu. En l'enquesta del 2024, Rodalies havia obtingut un 4,8, i en la del 2023, un 5,2. Per tant, la valoració actual cau quatre dècimes respecte fa un any i gairebé un punt respecte fa dos períodes.
Per altra banda, la resta de transports públics obtenen un bon grau de satisfacció dels catalans. El metro i el tramvia obtenen una nota mitjana de 7,1, amb un 78% dels catalans posant una valoració superior al sis al servei. Els Ferrocarrils de la Generalitat també reben una puntuació de set i els busos es fan amb una valoració mitjana de 6,9%. Per últim, els taxis reben una puntuació de 6,5 i altres trens de Renfe (alta velocitat o llarga distància) aproven per la mínima, amb una nota de 5,1.
El grau de satisfacció també influeix en l'ús de la ciutadania de cada transport. El cotxe és sobradament el mitjà més freqüentment utilitzat (el 36% el fa servir cada dia) mentre que el bus (13%) i el metro o el tramvia (12%) són els mitjans públics que més s'agafen de manera diària. Per altra banda, només un 5% dels enquestats diuen utilitzar Rodalies cada dia i un 70% no el fan servir mai o gairebé mai.
El traspàs, possible solució?
L'enquesta publicada aquest dilluns no fa referència a la situació política amb Rodalies, però el mateix informe de la primera meitat de l'any sí que en parlava. El 51% dels catalans considerava que el traspàs de Rodalies a la Generalitat era molt necessari, mentre que només un 13% s'hi manifestava en contra.
Sobre l'impacte que tindria aquest traspàs, un 49% dels ciutadans confiaven que milloraria el servei i només un 6% considerava que empitjoraria. La nova companyia s'ha de crear abans d'acabar l'any amb l'encàrrec d'operar el servei a Catalunya. Després de mesos intensos de negociació, l'Estat, la Generalitat, Renfe i ERC van tancar un acord al juny per a la creació d'aquesta empresa, que naixerà dins del grup operador espanyol i sense un horitzó definit per trencar-hi.