El 70% dels trens de Rodalies de l'R3 han registrat retards aquest setembre

El primer dilluns d'octubre ha començat amb la circulació de l'R3 interrompuda entre l'Hospitalet de Llobregat i Ripoll per manca de tensió, tot just el dia abans que comencin les obres del desdoblament d'aquesta línia. Renfe ha informat que a les 8.20 h ha quedat restablerta excepte entre Granollers Canovelles i Mollet Santa Rosa, tram en què la circulació també s'ha posat en marxa una estona després. A la mateixa línia, també ha estat tallat una estona el tram entre Vic i Balenyà-Hostalets perquè havia caigut un arbre a les vies. Adif explica que la circulació s'ha pogut restablir mitja hora després que es registrés la incidència, però amb retards de més de trenta minuts.
Serà aquest dimarts quan el macrotall de l'R3 es farà efectiu, unes obres que es van començar a plantejar fa més de 40 anys i que eren molt reclamades pels usuaris. Segons ha avançat RAC1, el 70% dels trens d'aquesta línia han registrat retards durant aquest mes de setembre. Les dades surten de la plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies, i les han extret d'una eina digital que s'obrirà a tot el públic en un futur.
Segons aquestes dades, només el 24% dels trens de l'R3 van arrencar del seu origen en menys de 5 minuts de retard. Això significa que el 70% van sortir més tard de l'hora prevista. A més, en el 40% dels casos, el retard va ser de més de 15 minuts. Les xifres situen l’R3 com la línia amb més problemes de totes les de Catalunya, amb 1.500 trens que van circular fora de temps i 271 que van arribar amb més de mitja hora de retard a la seva destinació durant aquest setembre. Al juny, però, les dades van registrar encara més incidents a l’R3, amb un 75% de trens que van operar amb retard (uns 1.700) i prop de 400 que van circular amb més de mitja hora de demora. Només l'R15 de Regionals i l'R2 Sud de Rodalies s'acosten a aquestes xifres d’incidències, totes dues línies amb més de la meitat de trens endarrerits més de 5 minuts durant aquest setembre.
Les plataformes qüestionen el tall de l’R3
Marc Janeras, portaveu de l’associació Perquè no ens fotin el tren, denuncia que els responsables del tall, que comença aquest 7 d’octubre i s’allargarà fins al 2027, “no posen l'usuari i el servei al centre” i els acusa de mostrar “desinterès”. Janeras assegura que “totes les accions a Rodalies van sempre amb retard” i exigeix “màxima transparència”, així com unes “dades fiables” per facilitar l’organització dels usuaris.
Des de la plataforma Promoció pel Transport Públic (PTP) denuncien una “mala previsió” en les millores de l'R3, línia que, diuen, “ha estat històricament maltractada”. Daniel Pi, portaveu de la plataforma, reclama que “la planificació del transport terrestre alternatiu no serà suficient”. Pi explica que amb el tall que començarà demà la freqüència es reduirà a la meitat: “Ara hi ha un tren cada mitja hora, i passarem a un autobús cada hora, quan en podríem omplir dos o tres”, afegeix.
Des de Renfe, però, asseguren que “el servei substitutori està planificat” i que estan “preparats per fer front a qualsevol revés”. El portaveu de la companyia a Catalunya, Antonio Carmona, assegura que “es farà un seguiment per ser més àgils i resoldre els inconvenients”. Óscar Puente, ministre de Transports del govern espanyol, ha fet una “crida a la tranquil·litat” dels usuaris i ha explicat que el pla de transport alternatiu “ascendeix a 56,8 milions d’euros” i és “el més car i ambiciós de la història de Renfe”.
Els usuaris, resignats
La incidència d'aquest matí ha deixat resignats als usuaris de l'R3. “El tren sempre és una pel·lícula”, comenta la Nerea, afectada per les incidències d'avui, i explica que “no s'esperava trobar-se amb problemes de circulació just el dia abans de començar el macrotall”, però que a l'R3 “hi ha incidències diàries, ja sigui a les vuit del matí o a les deu de la nit”, afegeix. Aquesta usuària habitual de la línia explica que “la meva mare no està bé i no sé a quina hora arribaré a buscar-la”, i sentencia que “sempre arribo tard, sigui a la feina o als estudis”.