Les sis obres que trastocaran Rodalies els pròxims mesos: com t'afectaran

Catalunya ja té el mapa de les noves afectacions previstes a la xarxa de Rodalies i Renfe els pròxims mesos. Les intervencions trastocaran diverses línies en diferents moments, si bé
l'obra més rellevant serà l'inici del desdoblament de l'R3 entre Parets del Vallès i la Garriga. Aquesta transformació, amb tints de fita històrica, començarà uns dies més enllà del previst: la data anunciada per iniciar-hi les obres és finalment el 7 d'octubre. A banda, també caldrà tenir en compte obres a les estacions de Vic, Castelldefels i Montcada Bifurcació, així com el canvi de catenària entre Figueres i Portbou, unes tasques pel soterrament de les vies a Montcada i Reixac i la millora del pas pels Túnels del Garraf.
Ara,
Nació repassa com quedaran afectats els usuaris del sistema ferroviari català i en quines dates. Els plans anunciats per Adif i Renfe, amb coordinació amb la Generalitat, apunten que aquesta vegada seran més exigents també amb els autobusos que substitueixin els trajectes de tren per evitar les queixes ciutadanes. Això serà així almenys amb el desdoblament de la via de l'R3. El concurs públic per gestionar aquests busos obliga l'empresa guanyadora a fer proves de circulació els dies abans, sense passatgers, per veure si es compleixen els horaris previstos. Això, fins ara, era optatiu.
Els retocs a Castelldels
A la llista de les afectacions rellevants presentades per Renfe, la primera interrupció del trànsit ferroviari planificada és la que afectarà l'estació de Castelldefels. Començarà el dilluns 22 de setembre i durarà una setmana. De fet, el diumenge a la tarda ja es reprendrà la circulació de combois per aquest punt. L'actuació, però, tindrà
afectacions sobre l'R2 i l'R2 Sud i els trens regionals que provinguin del sud. En els primer dos casos, quedaran inutilitzades les estacions entre Gavà i Sitges, un fet que es compensarà amb autobusos llançadora. En el darrer supòsit, per contra, el que hi haurà serà un servei que connectarà en bus la distància entre Cunit i Barcelona. A més, com entrar a Sants és un problema per als busos, els passatgers es quedaran a Zona Universitària, des d'on està previst que agafin el metro (L3).
Pla per als regionals sud durant les obres a Castelldefels / Renfe
La millora d'una via a Vic
Tot seguit, hi haurà una
afectació a l'R3 el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre, en el tram entre Vic i Balenyà-Tona-Seva. Per fer el perllongament de la via 2 del sud de l'estació de Vic, el necessari serà disposar una desena d'autobusos per cobrir per carretera el trajecte que quedarà inutilitzat per les vies, durant un parell de dies.
Pla per al tram afectat durant les obres a Vic / Renfe
La gran intervenció del desdoblament a l'R3
El torn de la següent obra, la més rellevant, que durarà un any i quatre mesos aproximadament, és la del desdoblament de la via del primer tram de l'R3. Perquè no coincideixi amb les intervencions de Castelldefels i Vic, finalment s'ha decidit retardar
l'inici d'aquestes tasques -previstes per al 27 de setembre- fins al dimarts 7 d'octubre. En el mateix moment començaran les obres de transformació a Montcada-Bifurcació. En aquest cas, l'embolic de la mobilitat és més complex. Tal com es va explicar al juny, però, tot plegat es dividirà en dues fases.
La primera part de les obres preveu començar a l'octubre i acabar a l'abril del 2026. Inclourà tant l'inici del desdoblament de les vies entre Parets i la Garriga -tram que implica entremig les parades de Granollers-Canovelles i de les Franqueses del Vallès- com la renovació integral de
l'estació de Montada-Bifurcació. Això, però, provocarà una particularitat: els trens de la línia R3 només circularan en el tram alt, entre la Garriga i Puigcerdà. De l'Hospitalet de Llobregat a Montcada-Bifurcació s'espera que els viatgers facin servir els combois de la R4 -que sí que mantindrà l'oferta- o el metro. A més, però, hi haurà els busos.
En bus, hi haurà dos tipus de trajecte. Uns busos faran les diverses parades de la línia R3 entre Centelles i Barcelona. Uns altres autobusos faran trajectes directes per carretera, estalviant-se el gruix de les aturades pel camí: aquest servei estarà disponible tant a la Garriga, com a Centelles i Parets del Vallès. De fet, segons Renfe, una de les noves decisions introduïdes a partir de les peticions dels usuaris farà que alguns autobusos directes entre Centelles i Barcelona s'allargaran també fins a Vic. En qualsevol dels casos anteriors, però, l'entrada en autobús a la capital catalana es limitarà a l'estació de Fabra i Puig, on s'espera que la gent complementi el seu trajecte amb metro o la línia R4 de Rodalies.
Pla per a la fase 1 durant el desdoblament de l'R3 / Renfe
Pel que fa al següent punt de l'obra, a partir de l'abril, ja haurà quedat acabada la renovació de Montcada-Bifurcació i donarà pas a una versió reduïda de les afectacions. Els trens de l'R3 tornaran a circular des de l'Hospitalet de Llobregat fins a
Mollet-Santa Rosa, i allà sí que començarà un tall que arribarà fins a la Garriga. Del maig del 2026 al gener del 2027 està previst que no hi circuli cap comboi, en un tram que inclou cinc estacions. Entremig s'estarà treballant a l'espai on apareixeran dues vies per primera vegada a l'R3. Els autobusos tornaran a ser clau, en aquest nou període de vuit mesos.
Pla per a la fase 2 durant el desdoblament de l'R3 / Renfe
El soterrament de les vies de Montcada
De nou a Montcada i Reixac, però en aquest cas pel que fa a
un soterrament de les vies clau per evitar-hi atropellaments, estan previstes dues intervencions també que bloquejaran el pas de trens entre Mollet-Sant Fost i l'estació de Sant Andreu, a Barcelona. Això passarà tant el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, com la setmana del 6 a l'11 de desembre, aprofitant que hi haurà pont festiu. Quan això passi, els autobusos hauran de cobrir el tram afectat de l'R2 Nord i l'R7, entre Cerdanyola UAB i Cerdanyola del Vallès. A més, en el cas de l'R11 el que es farà serà un desviament que pot fer que trigui més, el tren, però que els usuaris s'estalviïn haver de fer un transbordament a un autobús.
Pla per a les obres del soterrament a Montcada i Reixac / Renfe
La nova catenària entre Figueres i Portbou
També el cap de setmana del 20-21 de setembre, hi haurà una part de les intervencions previstes a l'espai entre Figueres-Portbou/Cerbère, que
afecta l'R11. Llavors, com ja s'ha fet en altres moments, es prestarà el servei per carretera. Això es repetirà un parell de caps de setmana més a l'octubre (4-5 i 18-19) i tots els caps de setmana del novembre fins a arribar al dia 23. Llavors està previst que quedi resolta la transformació de catenària rígida a catenària flexible, en aquell entorn.
Pla per a les obres de la catenària a Figueres-Portbou / Renfe
La millora urgent al Garraf
En un últim cas,
aquest encara sense data fixa, està previst intervenir als Túnels del Garraf. Per millorar aquest entorn ferroviari, on es considera que hi ha una actuació urgent pendent, es preveu intervenir el gener del 2026, aproximadament. Les tasques duraran tres mesos i comportaran tant la reducció d'oferta de l'R2 sud entre el Garraf i Vilanova i la Geltrú com el desviament de trens (R13, R14, R15, R16 i R17) per Vilafranca, quan pugin cap a Barcelona. Per contra, quan baixin cap al sud, se'ls farà passar per la via que quedi disponible a l'entorn del Garraf.