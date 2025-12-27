Busquen un desaparegut que surfejava a Gavà durant el temporal

Els serveis d'emergències busquen una persona que ha desaparegut a Gavà (Baix Llobregat) quan estava surfejant enmig del temporal. Ho ha explicat en declaracions a la premsa aquest dissabte el cap de guàrdia dels Bombers de la Generalitat, Moisès Galán, que ha dit que el dispositiu de recerca amb Salvament Marítim ha permès localitzar la vela amb què feia surf, però que no han trobat encara el desaparegut.
Tot i això, no descarten que hagi pogut sortir de l'aigua per mitjans propis. Galán ha comparegut al costat de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha demanat a la població que es mantingui alerta davant de la crescuda de rius i l'acumulació de neu que està provocant el temporal.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 891 trucades relacionades amb el temporal d'aquest dissabte fins a les 18.00 hores, la majoria per avisos del Barcelonès (175), el Maresme (85) i el Gironès (75). Preocupa especialment la situació al Ripollès, on continua nevant i hi ha diverses carreteres tallades o on és obligatori l'ús de cadenes.
Solé ha lamentat que hi ha conductors que no porten l'equipament necessari per conduir sobre la neu i que això ha provocat que quedin encallats en algunes vies. De fet, els Bombers s'han hagut d'activar per rescatar atrapats per la nevada a la GI-4016 i l'N-260, que estan tallades per la nevada.
"Fins ben entrada la nit hem de ser vigilants amb aquesta situació que encara tenim", tant per les precipitacions com per les crescudes de rius i rieres, especialment al nord-est del país. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil ha fet una crida a evitar desplaçaments i a informar-se de l'estat de les carreteres si s'han de circular pel país.