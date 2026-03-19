Els maquinistes avisen que les obres per garantir la seguretat a Rodalies «duraran anys»

Els maquinistes de Rodalies adverteixen que les obres per reforçar la seguretat a la xarxa ferroviària arran de l'accident de Gelida “duraran anys”. Així ho diu el coordinador del sector de CCOO, Pau Mercè, que coincideix en el diagnòstic amb els homòlegs d’UGT, Francisco Cárdenas; i la CGT, Elisabeth Ramos; en declaracions a l'ACN: l’augment d’obres i la persistència de les limitacions de velocitat dos mesos després evidencia el “mal estat” de la infraestructura.
Els sindicats consideren provat que tenien raó en el xoc inicial amb el Govern i que era "impossible" que totes les actuacions necessàries estiguessin llestes en dos mesos, com va dir l'executiu. En aquest sentit, reclamen més inversió, més personal i més seguretat en un servei que està al 85% de l’oferta habitual, segons dades de l’operadora.
Les previsions dels maquinistes s'apropen més a les del comissionat pel Traspàs Integral de Rodalies del Govern, Pere Macias, que s'ha erigit en un vers lliure de l'executiu i apunta que la inversió s’ha de mantenir durant dues dècades per compensar la desinversió acumulada. Macias va admetre fa unes setmanes que encara fa falta més temps i recursos per compensar la “descapitalització” de la xarxa convencional, que només va rebre 3.600 milions d’euros entre el 1990 i el 2018 a l’estat, dada que contrasta amb els 56.000 milions invertits en alta velocitat.
Tot plegat, ara que les obres per millorar els túnels del Garraf, una de les infraestructures de Rodalies en un estat més precari, se sumen a les incidències crítiques a bona part de la xarxa. De fet, encara hi ha trams tallats amb servei alternatiu a l’R3, l’R4, l’R7, l’R8 i l’R15, a més d'aquest tall de les línies del sud.
En aquest sentit, una de les úniques bones notícies dels darrers dies és la reobertura parcial i de mínims de l'R3. Concretament, entre la Garriga i Ripoll funcionen aproximadament un 50% de les expedicions. Ara bé, com que la resta de la línia -des de Barcelona a la Garriga en plenes obres de desdoblament i de Ripoll en amunt perquè Adif no hi dona el vistiplau- es manté fora de servei, la represa s'ha fet mantenint el servei d'autobusos.
Les exigències dels maquinistes: més personal i més seguretat
Mercè reclama més personal per poder actuar abans que apareguin incidències: “Amb una plantilla minvada només pots arribar a les actuacions reactives”. Segons explica, la xarxa arrossega “un infrafinançament molt important al llarg dels anys”, pel que cal reforçar les plantilles per impulsar actuacions preventives. Cárdenas s'expressa en la mateixa direcció i les millores que s’estan fent són insuficients i Ramos insisteix en la necessitat d’actuar amb més rapidesa i reforçar el manteniment de la infraestructura.