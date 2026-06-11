Alerten d'un augment del maltractament a persones grans amb 1.766 denúncies el 2025

Una de cada sis persones de més de 60 anys ha patit maltractament, segons estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos alerten que s'ha detectat un augment de maltractament a les persones grans a Catalunya. Concretament, durant el 2025 es van registrar 1.766 denúncies en l'àmbit domèstic, una xifra que representa un increment del 50% en els darrers cinc anys. Entre els col·lectius més vulnerables, a més, hi ha les persones amb demència.
Concretament, l'any passat els Mossos van atendre 1.617 persones majors de 65 anys, de les quals un 66% eren dones i un 34% homes. El 74% tenia entre 65 i 79 anys. D'altra banda, també van registrar-se set víctimes mortals de violència domèstica majors de 65.
Per tot plegat, i en el marc del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre aquesta problemàtica -que se celebra el 15 de juny- Alzheimer Catalunya i els Mossos han reclamat més recursos per reforçar la prevenció i la detecció d'un fenomen sovint invisible. Segons han remarcat, es tracta d'una problema de salut pública de primer ordre, si bé la majoria de casos no es denuncien. Alhora, avisen que la detecció és difícil perquè sovint el maltractament es produeix en l'àmbit privat.
Segons els Mossos, les dades reflecteixen la gravetat del fenomen, tenint en compte que entre el 2020 i el 2025 s'han incrementat en un 50% les denúncies per maltractament a persones grans al país. Davant les xifres, la policia ha reforçat la seva actuació per prevenir, detectar i abordar situacions de maltractament a persones grans, especialment aquelles amb deteriorament cognitiu. Durant el 2025 ha fet 1.941 contactes relacionals i 446 xerrades preventives amb 15.444 assistents.
Així mateix, ha destacat el treball en xarxa amb entitats socials, casals, residències i serveis sanitaris per afavorir la detecció precoç i la intervenció coordinada. També ha recordat la importància d’actuar amb rapidesa en casos de desaparició de persones amb Alzheimer o altres malalties cognitives, i ha recomanat portar identificació, tenir una fotografia recentment actualitzada i trucar immediatament al 112 en cas de desaparició.
Alzheimer Catalunya acompanya 220 víctimes
A través del seu projecte "Oblit zero", Alzheimer Catalunya Fundació ha acompanyat més de 220 víctimes de maltractament ha tingut impacte en 315 familiars, persones cuidadores i professionals. Segons han explicat des de l'entitat, en la majoria dels casos el perfil de les víctimes és el de dones amb una edat mitjana de 83 anys, en situació de dependència i amb elevada afectació emocional.
D'altra banda, han explicat que la majoria de casos es produeixen en l’entorn familiar, cosa que en dificulta la detecció i la intervenció: més de la meitat dels agressors són fills o filles. Predominen el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència, maltractament físic i sexual.
Per tot plegat, la fundació ha exigit més sensibilització social, una millor coordinació entre els diferents serveis implicats i el reforç dels recursos especialitzats, especialment en els casos que es produeixen dins l’entorn familiar. També ha subratllat el paper clau dels cossos de seguretat i la necessitat de continuar avançant en el treball conjunt per fer front a aquesta problemàtica.