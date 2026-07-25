Tallada totalment l'R3 de Rodalies per una incidència en el sistema de regulació

La circulació de l'R3 ha quedat suspesa aquest dissabte per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els viatgers poden utilitzar l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig/Montcada Bifurcació, mentre que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà-la Tor de Querol.\r\n\r\nAbans de la incidència, la línia ja funcionava de manera parcial, amb servei ferroviari només entre la Garriga i Puigcerdà, a causa de les obres que s'hi estan duent a terme. A més, la circulació de l'R2 continua interrompuda per l'esvoranc provocat per les obres al barri de Sant Gervasi, que encara afecta el servei ferroviari.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nComarca\r\nL'R4 i l'R8 de Rodalies tallades a l'agost per obres a Castellbisbal Aketza Martín\r\n\r\n