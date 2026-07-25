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Tallada totalment l'R3 de Rodalies per una incidència en el sistema de regulació

Societat

  • Diversos usuaris pujant al tren de l'R2- Sud a Sant Vicenç de Calders

ARA A PORTADA

Publicat el 25 de juliol de 2026 a les 09:53

La circulació de l'R3 ha quedat suspesa aquest dissabte per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els viatgers poden utilitzar l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig/Montcada Bifurcació, mentre que s'ha habilitat un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà-la Tor de Querol.

Abans de la incidència, la línia ja funcionava de manera parcial, amb servei ferroviari només entre la Garriga i Puigcerdà, a causa de les obres que s'hi estan duent a terme. A més, la circulació de l'R2 continua interrompuda per l'esvoranc provocat per les obres al barri de Sant Gervasi, que encara afecta el servei ferroviari.

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