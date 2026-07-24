Territori veu indicis per sancionar l'empresa del foc de les Gavarres

El Departament de Territori considera que hi ha "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs de desbrossament que van originar l'incendi de les Gavarres, que a principis de juliol va calcinar prop de 2.200 hectàrees. Així ho ha anunciat aquest divendres la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que la informació recopilada ja s'ha traslladat als Mossos d'Esquadra perquè s'incorpori a la investigació judicial oberta.
Paneque ha assenyalat que, un cop analitzada la documentació, el Departament aprecia "possibles incompliments" en la relació contractual amb l'empresa adjudicatària. "Respecte al compliment del contracte sembla que hi pot haver un incompliment i, per tant, procediríem els pròxims dies a iniciar l'expedient", ha afirmat.
L'operari hauria d'haver treballat acompanyat
La consellera ha apuntat que un dels possibles incompliments fa referència al nombre de treballadors que havien d'executar les tasques de desbrossament a la carretera GI-660. Segons ha explicat, l'autorització dels treballs, que depenia del Departament d'Agricultura, establia que l'actuació s'havia de fer amb almenys dos operaris, i que el dia de l'incendi només n'hi havia un.
Amb tot, Paneque ha demanat "prudència", tant pel que fa a l'expedient administratiu com a les possibles responsabilitats de l'empresa, ja que la investigació judicial continua en marxa. La consellera ha fet aquestes declaracions durant una reunió amb alcaldes del Baix Ter al Consell Comarcal del Baix Empordà, centrada en les millores de la xarxa viària de la zona.