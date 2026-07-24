Els veïns del 60% dels habitatges evacuats arran de l'esvoranc provocat per les obres de la L9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona, podran tornar a casa en un termini de dues setmanes. Així ho ha anunciat aquest divendres la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz, que ha detallat que ja s'ha autoritzat el retorn als residents de dos dels vuit edificis desallotjats i que la setmana vinent s'hi afegiran els d'un tercer immoble.
En concret, els veïns dels 11 habitatges i quatre locals del carrer Rubinstein podran tornar-hi la setmana vinent, mentre que els residents dels 31 habitatges i un local del carrer Sant Gervasi de Cassoles ho faran la següent, abans del 9 d'agost. Tot i això, encara no hi ha calendari per al retorn del 40% restant dels habitatges, una trentena llarga de pisos que continuen afectats.
La delegada també ha explicat que el Departament de Territori activarà la setmana vinent un dispositiu específic per assessorar els llogaters que decideixin acollir-se al dret de suspendre temporalment el pagament del lloguer mentre no puguin tornar als seus habitatges. Pel que fa a les ajudes econòmiques, el Govern concedirà bestretes de 1.200 euros per persona perquè les famílies puguin fer front a les despeses derivades del desallotjament.
El primer pagament, corresponent al període fins al 7 d'agost, s'abonarà la setmana vinent, mentre que posteriorment es liquidarà l'import definitiu en funció dels dies que cada família hagi estat fora de casa. Els comerciants afectats també podran accedir a les línies de finançament habilitades per l'Institut Català de Finances (ICF), amb la previsió que les ajudes arribin abans que acabi el mes de juliol.
Fase d'estabilització completada
Durant la compareixença, el director general d'Infraestructures, Ramon Ramírez, ha assegurat que la fase d'estabilització dels edificis ja s'ha completat i que les inspeccions tècniques efectuades fins ara ofereixen "resultats positius". Tot i això, ha remarcat que es manté un "optimisme prudent". En els pròxims dies també es faran nous sondejos i assajos geofísics al carrer per comprovar que el terreny ha recuperat unes condicions de seguretat adequades abans de donar per tancada l'emergència.