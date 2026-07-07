La síndica actua d'ofici per l'esvoranc al Putxet a causa de les obres de l'L9

La síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha obert una actuació d'ofici per l'esvoranc que s'ha produït durant les obres de construcció de la línia 9 del metro de Barcelona. L'incident, que ha generat un forat d'uns vuit metres de diàmetre a la zona on està prevista una futura estació, ha ocorregut al barri de Sant Gervasi i ha obligat a desallotjar els veïns de 93 pisos de les 8 finques dins del perímetre de seguretat establert per les autoritats.\r\n\r\nAmb l'objectiu de supervisar l'actuació de les administracions i vetllar pels drets dels afectats, Giménez-Salinas s'ha adreçat al Departament de Territori i Sostenibilitat per sol·licitar informació sobre les mesures de seguiment i control de l'impacte de les obres. La síndica també ha requerit informació a l'Ajuntament de Barcelona sobre les mesures d'atenció i suport facilitades a les persones desallotjades i ha demanat que, un cop disponibles, li siguin remesos els informes d'avaluació elaborats pels Bombers sobre l'estat de les finques afectades i dels edificis situats a l'entorn. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls veïns de les vuit finques afectades per l'esvoranc de l'L9 hauran de passar la nit fora de casa\r\n\r\n