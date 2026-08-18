La formació d'adults acreditarà competències bàsiques per accedir a l'FP

Els Centres de Formació d’Adults (CFA) avaluaran i acreditaran les competències bàsiques de persones que no disposen de la titulació acadèmica necessària per accedir a determinades formacions professionals. La mesura s’implantarà de manera pilot durant el curs 2026-2027 arran d’un conveni entre el Departament d’Educació i Formació Professional i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), adscrit al Departament d’Empresa i Treball.
Les competències que s’avaluaran seran les de llengua catalana i castellana, matemàtiques i competència digital. La inversió prevista per desplegar el projecte és d’1,27 milions d’euros. La prova pilot es focalitzarà en les persones que volen accedir a certificats professionals de les àrees professionals d’Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Instal·lació i manteniment i Seguretat i medi ambient, considerades d’alta demanda laboral.
L’objectiu és "facilitar" l’accés a aquesta formació i contribuir a la millora de la qualificació i de les oportunitats d’inserció o reinserció laboral, afavorint un millor ajust entre estructura ocupacional, estructura productiva i oferta laboral.
Oferta de graus C
El SOC actualment proveeix una oferta de graus C (certificats professionals) a les persones en situació de desocupació, però no tots els interessats compleixen els requisits acadèmics d’accés als nivells 2 i 3, on es requereix, respectivament, l’ESO i un títol de batxillerat o de tècnic. Per això, la normativa preveu que es facin proves d’accés específiques. Per exemple, l’any 2024 el 40 % dels alumnes accedien per aquesta via a una formació de grau C de nivell 2 o 3. Segons els departaments, això demostra que existeix un percentatge elevat de persones que no compleixen els requisits acadèmics per poder qualificar-se.
A més, cal recordar que tots els cicles formatius de grau mitjà i superior tenen una reserva del 10 % de les places per a persones que disposin d’un certificat professional. Per això els departaments consideren que aquesta opció suposa un impuls molt rellevant a la continuïtat formativa. Per tot plegat, el conveni fixa que el Departament d’Educació i FP i el SOC col·laborin en el desplegament d’aquest procediment d’avaluació i acreditació, incloent-hi un model d’orientació i promoció de la participació, una guia informativa, el disseny d’eines, models i proves d’avaluació, l’elaboració del contingut formatiu, entre d’altres actuacions.