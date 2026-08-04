Educació resol l'assignació de places d'FP i esquiva una nova crisi

L'assignació de places als graus de formació professional sempre és un dels moments més tensos de l'estiu per a la conselleria d'Educació. Any rere any, els diferents consellers han hagut de fer front al problema enquistat de l'FP: alumnes sense plaça i places sense alumnes. Enguany, però, la consellera Niubó ha aconseguit esquivar la crisi -aquesta, com a mínim- i ha resolt l'assignació de places sense incidents. En concret, el Departament d’Educació i Formació Professional ha assignat un total de 86.551 alumnes a primers cursos de graus mitjans (GM) i superiors (GS) d’FP, del total de 99.285 sol·licituds validades: concretament, 45.626 a GM i 40.925 a GS. En total, són 5.072 assignacions més que en el procediment del darrer curs.
Des de la conselleria remarquen que, un aspecte diferencial de les sol·licituds d'enguany és que s’ha aconseguit que l’alumnat consigni més opcions -n'hi ha un màxim de 10-, ja que s’havia detectat una xifra massa alta de peticions amb només una opció demanada, cosa que limita les possibilitats d’assignació. Cal recordar que cal demanar separadament cada cicle, torn i centre educatiu. En aquest sentit, tal com ja va passar l'any passat, enguany un 54% de l’alumnat ha sol·licitat quatre o més graus mitjans, i al grau superior un 64,7% ha demanat tres o més opcions.
Els tres graus mitjans més demanats són cures auxiliars d’infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. En canvi, els tres graus superiors més demanats són administració i finances, educació infantil i integració social. Amb el procés d’assignació finalitzat, l’alumnat s’ha pogut matricular en línia i posar-se en contacte amb el centre educatiu per finalitzar els tràmits. El dia 7 de setembre es publicarà el mapa de places vacants, perquè totes les persones interessades (també si no han participat al procés) puguin consultar-les. L’alumnat que sí va participar al procediment i no va obtenir plaça rebrà una comunicació informativa.
Els canvis en el procés d'assignació
Aquest procés d'assignació s'ha dut a terme en dues tandes. A la primera tanda, a diferència de l’any passat, es va poder matricular tot l’alumnat que rebés una assignació, i també va poder rebutjar la plaça o optar a millorar l’assignació a la segona tanda, garantint en tot cas l’opció rebuda al principi. Cal destacar que en el 69,56% de les assignacions a grau mitjà i el 67,65% de grau superior l’alumne accedeix a la seva primera preferència.
Un cop realitzades les dues tandes, el mateix 24 de juliol, i com a novetat d’enguany, el sistema va fer propostes d’assignació alternativa a l’alumnat que no havia rebut cap assignació fins llavors. Les propostes estaven basades en les preferències de l’alumnat i la seva zona de residència. S’han fet 5.363 assignacions mitjançant aquest sistema (2.635 a GM i 2.728 a GS), una eina fonamental per combatre el risc d’abandonament escolar de l’alumnat que no rebés cap assignació durant el procés ordinari.