Els sindicats educatius descarten desconvocar la vaga del primer dia de curs

El conflicte entre els sindicats educatius i la conselleria d'Educació segueix enquistat i, de moment, es materialitzarà en una jornada de vaga el primer dia de curs. La portaveu d’USTEC, Iolanda Segura, veu complicat que es desconvoqui la vaga prevista i ha denunciat que no hi ha negociació amb el Departament d’Educació.
“Vam tenir una trobada amb la consellera a principis de juliol i ja no hem tornat a tenir més notícies malgrat que li vam traslladar que era necessari obrir negociacions”, ha dit Segura a RAC 1, on ha constatat que la desconvocatòria és “complicada també pel poc marge de temps i perquè la qüestió és de gran importància”. Durant el mes de juliol, els sindicats han mantingut diverses trobades amb la responsable de la cartera -a través de les meses sectorials-, però encara no han reobert oficialment les negociacions.
Segura ha enumerat una sèrie de qüestions que s’han de negociar, entre elles el desenvolupament de l’acord subscrit amb CCOO i UGT i el que es va tancar a final de curs amb Professors de Secundària, al qual USTEC finalment no es va adherir perquè en consulta als docents ho va rebutjar. “És molt difícil redreçar-ho abans del 8, però és important que comencem a seure a negociar i anem avançant en tots els fronts”, ha dit la portaveu del sindicat, que ha lamentat que Educació pugui pensar que amb “el que s’ha signat n’hi ha prou”.
Les condicions dels sindicats
En tot cas, en cas de produir-se algun avenç, ha remarcat que la paraula la té el col·lectiu, a través de les assemblees constituïdes -òrgans clau durant el tram final del passat cicle de vagues-, que són les que haurien de confirmar si volen tirar endavant amb la vaga del dia 8. “Els temps són molt ajustats, però veurem. El Govern ha de posar molt de la seva part per reconduir una crisi greu”, ha conclòs. D'aquesta manera, doncs, el conflicte educatiu continuarà enquistat fins que les negociacions es reprenguin. I, de moment, les posicions es mantenen molt allunyades.