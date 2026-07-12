Niubó busca rebaixar el malestar dels mestres abans del nou curs: «Les reunions són molt constructives»

La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a "rebaixar el malestar que arrossega la comunitat educativa" abans de l'inici del pròxim curs. Després del cicle de mobilitzacions d'aquest any, la titular del departament ha explicat que les reunions que està mantenint amb direccions de centres, docents i altres professionals estan sent "molt constructives" i ha assegurat que permeten detectar les "principals mancances del sistema des de la proximitat".
Fins ara, Niubó s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres del Baix Llobregat, el Penedès, el Maresme i les comarques gironines, i ha avançat que les trobades continuaran durant el juliol i també al llarg del pròxim curs. "És una manera molt bona, des d'aquesta escolta i aquesta proximitat, de reconèixer que hi ha elements a millorar", ha afirmat davant dels mitjans.
Segons ha detallat la consellera, una de les reclamacions més reiterades és la necessitat de reforçar i "reorientar" els recursos destinats a l'atenció de la diversitat i al model d'acollida dels alumnes. Els professionals també reclamen reduir la càrrega burocràtica perquè els docents puguin dedicar més temps a les tasques pedagògiques. A banda, durant les reunions, també han sorgit altres preocupacions, com l'estat de les infraestructures educatives, l'adaptació dels centres a les altes temperatures, la rapidesa en la cobertura de substitucions o l'impacte de la digitalització i la intel·ligència artificial a les aules.
Mantenir el diàleg obert
Niubó ha defensat que el Departament té "tota la voluntat" de donar resposta a aquestes demandes i s'ha mostrat convençuda que aquest procés d'escolta ajudarà "a millorar, a rebaixar aquest malestar i a refer aquesta confiança" entre l'administració i la comunitat educativa.
La consellera també ha remarcat que el contacte amb els sindicats "continua obert" a través de les meses de negociació, que es tornaran a reunir la setmana vinent. Paral·lelament, Educació preveu obrir noves trobades amb les famílies per ampliar el diàleg amb tots els actors implicats en el sistema educatiu.