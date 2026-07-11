L'Assemblea Educativa crida a la vaga el 8 de setembre: «El curs no començarà amb normalitat»

L'Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordat convocar una vaga als centres públics el primer dia del curs 2026-2027, el pròxim 8 de setembre. La decisió s'ha pres aquest dissabte durant la setena assemblea de l'entitat, celebrada a Sant Celoni, amb la participació de representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, les organitzacions que poden formalitzar la convocatòria i que no van subscriure l'acord assolit amb el Departament d'Educació.
La portaveu de l'AEC, Mònica Rodrigo, ha advertit que, malgrat que el Govern sosté que "el curs començarà amb normalitat", això "no serà així". Per aquest motiu, ha reclamat que l'executiu convoqui de manera urgent la mesa de negociació amb el comitè de vaga durant aquest estiu per "abordar les reivindicacions del sector" i evitar que el conflicte s'allargui fins a l'inici del curs.
Rodrigo ha defensat que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè "el Departament encara no ha donat resposta a les demandes dels professionals de l'educació": "Creiem que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han escoltat les demandes de tot el sistema educatiu, des del 0-3 anys fins als cicles formatius", ha assegurat. En aquest sentit, ha criticat que les mesures anunciades pel Departament són insuficients i no resolen els problemes estructurals del sistema: "Les petites propostes que s'han fet no canvien el dia a dia a l'aula ni milloren el sistema educatiu públic, sinó que el mantenen igual, amb totes les mancances i tots els problemes que hi ha", ha remarcat.
El català, una altra de les preocupacions
La trobada de Sant Celoni ha reunit prop d'una vuitantena de persones, entre docents, personal d'atenció educativa, professionals del lleure i representants de les assemblees territorials, que han validat la convocatòria de vaga i les pròximes línies d'acció. Durant l'assemblea també s'ha aprovat un manifest per reforçar l'ús del català als centres educatius. El document reclama al Departament d'Educació mesures específiques per revertir el retrocés de la llengua, especialment als instituts.
"La realitat és que el català no es parla als patis i els alumnes acaben l'ESO amb un nivell inferior al que s'esperaria", ha lamentat Rodrigo. La portaveu també ha expressat la preocupació de l'assemblea pel nomenament d'un assessor de la conselleria que, segons ha denunciat, "va posar en dubte la unitat de la llengua als Països Catalans". L'Assemblea Educativa de Catalunya preveu celebrar una nova reunió el pròxim 19 de setembre, pocs dies després de l'inici del curs, per valorar el seguiment de la vaga i decidir els següents passos de les mobilitzacions.