Educació torna a endarrerir el requisit del C2 de català per als nous docents

Educació permetrà finalment que els nous docents puguin incorporar-se a la borsa sense tenir encara el C2 de català el curs vinent, segons ha avançat el diari Ara i han confirmat fonts del departament a Nació. Tot i que la previsió era que el curs 2026-2027 els professors haguessin d'acreditar el títol més alt de la llengua catalana, una resolució publicada aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) gira cua i el C2 no serà indispensable per accedir a la borsa -almenys aquest pròxim curs-. "D'aquesta manera, assegurem que hi pugui haver suficients professors per cobrir baixes", assenyalen fonts de la conselleria.
La qüestió és que, de moment, no caldrà tenir el nivell C2 aprovat abans d'entrar a la borsa, si bé sí que serà obligatori que aquestes persones es "comprometin" a treure-se'l durant el curs. Es tracta, segons apunten, d'una "situació excepcional per garantir necessitats docents". El "compromís", així, és que l'obtinguin "abans de finalitzar el curs 2026-2027".
En tot cas, el C2 continuarà donant cinc punts de prioritat als mestres i professors interins que sí que el tinguin per sobre de les que no. Pel que fa a aquests segons, el Departament defensa que "també hi ha força gent que ja s’ha examinat i que no tindrà la nota fins al setembre".
Tot i que la consellera Esther Niubó havia expressat la voluntat de desplegar el decret aquest passat desembre, també s’havia compromès a analitzar-ne les conseqüències. Ara, pocs mesos després que entrés en vigor l’exigència d'aquest títol per accedir a la borsa de docents interins, el Departament ha decidit ajornar-ne l’aplicació estricta.
Segons la resolució publicada aquest dijous, exigir de manera immediata aquesta acreditació dificultaria la cobertura de substitucions i places vacants, ja que actualment hi ha "una insuficiència estructural": no hi ha prou docents amb el C2 per garantir el funcionament normal del sistema educatiu.