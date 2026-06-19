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Societat

USTEC es reuneix amb Educació l'últim dia de curs

  • Membres d'USTEC amb Iolanda Segura al centre. -

ARA A PORTADA

Publicat el 19 de juny de 2026 a les 09:21

Aquest divendres al matí, coincidint amb l'últim dia de curs, el sindicat majoritari de l'ensenyament, USTEC, es reunirà amb la conselleria d'Educació. Ho farà en el marc de la mesa sectorial, on també participen els sindicats que han signat acords amb el Govern en l'últim cicle de vagues. D'acord amb l'ordre del dia d'aquesta mesa sectorial, però, no es parlarà sobre el conflicte latent a l'escola pública, sinó que s'abordaran altres aspectes necessaris per encarar el curs vinent, com la convocatòria de concurs públics de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, entre d'altres.

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