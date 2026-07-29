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Un incendi de vegetació forestal a Canyelles obliga a confinar el municipi

Societat

  • Imatge de l'incendi de Canyelles -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 18:31

Els Bombers de la Generalitat treballen en un nou incendi de vegetació forestal, aquest a Canyelles. Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles (Garraf).

Les urbanitzacions confinades són les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia. L'ordre afecta una població estimada de 3.298 persones. Els Bombers han rebut l'avís pels volts de les cinc de la tarda i, en aquests moments, hi treballen amb nou dotacions terrestres i dues d'aèries.

 

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