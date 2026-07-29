Un incendi de vegetació forestal a Canyelles obliga a confinar el municipi

Els Bombers de la Generalitat treballen en un nou incendi de vegetació forestal, aquest a Canyelles. Protecció Civil ha enviat un missatge Es-Alert per ordenar el confinament del nucli urbà de Canyelles i diverses urbanitzacions properes per un incendi de vegetació forestal a Canyelles (Garraf).\r\n\r\nLes urbanitzacions confinades són les Palmeres, Muntanya del Mar, Selva Meravelles i Califòrnia. L'ordre afecta una població estimada de 3.298 persones. Els Bombers han rebut l'avís pels volts de les cinc de la tarda i, en aquests moments, hi treballen amb nou dotacions terrestres i dues d'aèries.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nIncendi d'alta muntanya al parc natural de l'Alt Pirineu Gerard Mira\r\n\r\n\r\n \r\n