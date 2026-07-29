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Incendi d'alta muntanya al parc natural de l'Alt Pirineu

Societat

  • Imatge de l'incendi del pic de Salòria -

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Publicat el 29 de juliol de 2026 a les 15:39
Actualitzat el 29 de juliol de 2026 a les 15:58

Els Bombers de la Generalitat, juntament amb el cos d'extinció d'Andorra, treballen en aquests moments en un incendi a Os de Civís, a l'Alt Urgell. L'avís s'ha rebut pels volts de dos quarts de dues del migdia, moment en què ja s'han posat en marxa les autoritats pertinents. 

A través d'una publicació a les xarxes socials, els Bombers apunten que l'incendi s'ha originat en un incendi de vegetació forestal de difícil accés al pic de Salòria. Les flames es troben a més de 2.000 metres d’altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres per la qual cosa s’han mobilitzat 3 helicòpters dels Bombers d’Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més a més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona.

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