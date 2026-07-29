Incendi d'alta muntanya al parc natural de l'Alt Pirineu

Els Bombers de la Generalitat, juntament amb el cos d'extinció d'Andorra, treballen en aquests moments en un incendi a Os de Civís, a l'Alt Urgell. L'avís s'ha rebut pels volts de dos quarts de dues del migdia, moment en què ja s'han posat en marxa les autoritats pertinents. \r\n\r\nA través d'una publicació a les xarxes socials, els Bombers apunten que l'incendi s'ha originat en un incendi de vegetació forestal de difícil accés al pic de Salòria. Les flames es troben a més de 2.000 metres d’altitud i és impossible arribar-hi amb mitjans terrestres per la qual cosa s’han mobilitzat 3 helicòpters dels Bombers d’Andorra per traslladar-hi efectius i que puguin combatre les flames in situ. A més a més, hi ha 2 mitjans aeris combatent les flames i 7 dotacions terrestres mobilitzades a la zona.\r\n\r\n\r\nA Os de Civís (avís 13.32h @112) #bomberscat treballem conjuntament amb @BombersAndorra en un incendi de vegetació forestal a una zona de difícil accés al pic de Salòria. Hi som amb dues dotacions terrestres i un #MAER. pic.twitter.com/1MQs3C3gn5\r\n— Bombers (@bomberscat) July 29, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSuccessos\r\nConfinen Masllorenç, Masarbonès i diverses urbanitzacions per l'incendi forestal del Baix Penedès Antonio Ramos Llauradó\r\n\r\n