Collboni compleix la promesa i anuncia un nou congrés internacional sobre «habitatge assequible»

Barcelona tindrà "un nou congrés internacional" que tindrà "l'habitatge urbà i assequible" com a protagonista. L'anunci, formalitzat aquest dimecres, dona continuïtat a la promesa que l'alcalde Jaume Collboni va avançar a Nació després que es conegués que el congrés immobiliari The District se n'anava a Madrid. "Això forma part de la dinàmica dels salons. Alguns venen, altres se'n van. Forma part de la dinàmica, i la nostra resposta serà atendre les propostes que tenim de fer un saló sobre habitatge assequible", va dir llavors Collboni. Ara, el govern municipal ha detallat que la nova fira tindrà lloc a la ciutat entre el 3 i el 5 de novembre, i se celebrarà en el marc de l'Smart City Expo World Congress.
La cita s'anomenarà HOWS Barcelona, en relació al concepte "Housing World Summit" ("cimera mundial de l'habitatge", en català). Segons les primeres informacions presentades per l'Ajuntament, hi haurà més de 100 ponents i unes 20 "sessions" previstes.
Els participants inclouran alcaldes i representants d'altres grans ciutats del món, però també "proveïdors d'habitatge", "organitzacions del tercer sector i sense ànim de lucre", "món acadèmic", "entitats financeres" o "promotors immobiliaris". La idea és que tot plegat serveixi per debatre els models necessaris per augmentar el parc residencial a preu assequible, en un moment en què tant Barcelona com Catalunya tenen uns nivells d'habitatge social molt reduït, molt per sota de la mitjana europea. "Volem que Barcelona sigui la capital mundial del debat sobre l'habitatge. I també de les solucions", ha apuntat qui serà el director del congrés, Ugo Valenti, que també lidera l'Smart City.
D'entrada, la vinculació amb el congrés sobre innovació urbana és el punt de partida, però això podria canviar amb el temps, ha advertit el tinent d'alcaldia Jordi Valls. "Això no és un esdeveniment que farem el 2026 i prou, sinó que la voluntat és que hi hagi un procés de continuïtat i a mesura que vagi creixent que es pugui arribar a independitzar... O no, pot ser l'altra opció i que es faci juntament amb l'Smart City però que tingui un pes molt més gran cada any", ha plantejat el representant del govern municipal.