El govern espanyol ajorna l'aprovació del nou decret d'habitatge fins al setembre

El govern espanyol ajorna l’aprovació del decret d’habitatge al Consell de Ministres després de constatar que, hores d’ara, no disposa de vots suficients per tirar-lo endavant. Tal com ha avançat El País i han confirmat a l’ACN fonts de l’executiu aquest dilluns, el text s’aprovarà al setembre, quan s’espera aconseguir un acord “ampli i transversal”. Dimecres, Sumar va anunciar un pacte amb el PSOE i des d’aleshores es treballava per aprovar la proposta de l’executiu a la darrera reunió abans de les vacances. L’acord contemplava mesures com la congelació del preu dels lloguers durant dos anys o l’increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l’IVA. Junts es va desmarcar de la proposta en considerar-la “intervencionista”.\r\n