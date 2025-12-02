La fira immobiliària The District deixa Barcelona i se'n va al Madrid d'Ayuso

La fira immobiliària The District deixarà Barcelona i se n'anirà a Madrid. Després d'haver-se celebrat a la capital catalana durant quatre edicions, el congrés que involucra el sector interessat en la vessant econòmica de l'habitatge -incloent-hi els principals fons d'inversió de tot el món- canviaria de seu per créixer, segons assenyala La Vanguardia i ha pogut confirmar Nació.
De fet, la trobada empresarial, en què també participen diverses administracions, ha comptat amb el suport de l'Ajuntament de Madrid -governat per José Luis Martínez Almeida- i de la Comunitat de Madrid -liderada per Isabel Díaz-Ayuso- des del principi. I ara els organitzadors de l'esdeveniment prefereixen ubicar la seva edició del 2026 en territori Ayuso. De fet la mateixa presidenta autònomica del PP s'ha encarregat de reivindicar-ho públicament aquest mateix dimarts, tot concretant que la cita es farà al recinte d'IFEMA.
Des de l'organització de la cita agraeixen "la col·laboració" de l'Ajuntament de Barcelona durant les darreres edicions, un fet que ha els ha permès "marcar el rumb del sector immobiliari europeu". Alhora, matisen que ara canvien la localització a Madrid pel bon moment que les inversions internacionals en habitatge estan vivint en aquest punt de l'Estat, així com per "la connexió que manté amb la zona de LATAM", en referència a l'Amèrica Llatina.
Protestes i embolics amb les subvencions
El cert, però, és que The District és un dels congressos que ha aixecat més polseguera a Barcelona des de la seva arribada. Els col·lectius pel dret a l'habitatge han maniobrat diverses vegades per protestar contra la seva celebració amb accions que han anat des de l'ocupació de l'interior del congrés, en una edició, fins als llançaments de pintura de colors als empresaris participants. Aquestes mobilitzacions s'havien convocat insistentment com una resposta a la presència de grans agents de l'especulació immobiliària, com els fons Blackstone, Goldman Sanchs o Rockfield, en un moment de plena crisi d'accés a la llar al país.
De fet, a la darrera edició del congrés, diversos ponents es van queixar reiteradament de les normatives existents a Barcelona i a Catalunya en matèria d'habitatge. Apuntaven cap a un excés de regulació, després que hi hagi lleis i normes urbanístiques que intervinguin el mercat i retallin el benefici privat. El president del The District, Juan Velayos, va remarcar que “la intervenció del mercat lliure no és la solució” i va afegir que “totes les receptes” polítiques en aquesta matèria “han estat molt fallides”. En aquesta línia, insistia que el seu model és alimentar que atraure més inversió de capital en habitatge.
Malgrat aquestes tibantors, el mateix govern municipal de Jaume Collboni havia reivindicat destinar directament a aquest congrés fins a 250.000 euros cada any perquè se celebrés. En un document al qual va tenir accés Nació, es plantejava un augment de l'ajuda econòmica del consistori, que abans era de 20.000 euros. Aquest pla, però, necessitava votar-se al consistori. Davant la polèmica per la participació econòmica destacada de l'Ajuntament en una fira que busca maximitzar els beneficis privats en el sector immobiliari, també de fons d'inversió internacionals, el PSC va acabar retirant aquesta partida del paquet econòmic que s'havia de votar.
El Govern referma l'aposta per l'habitatge
"Res a dir, és una decisió que han pres els organitzadors”, ha afirmat la portaveu del Govern, Sílvia Paneque. L'executiu ha refermat el compromís amb les polítiques d'habitatge, tant pel que fa a la construcció de nous pisos com en la intervenció del mercat. Són mesures que no agraden els membres de The District, un congrés que promou la inversió immobiliària i l'especulació. Fa uns dies, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va instar els inversors a posar els diners a la borsa, no en la compra de pisos.